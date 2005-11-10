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De Siervo e la pirateria: "È diventato un po' un gioco: se ci fermiamo al meme sbagliamo tutti"

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Tommaso Bonan
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Tommaso Bonan
Oggi alle 15:30Serie A
10.11.2026 15:30Serie A
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Tecnologia, pirateria, calendari e non solo. Al Social Football Summit di Torino parla l'ad della Lega Serie A
FotoTUTTOmercatoWEB

“L'investimento che si fa sulla parte tecnologica è un investimento su tutto ciò che ci può collegare al pubblico". Parla così l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, in occasione del Social Football Summit, in corso di svolgimento all’Allianz Stadium a Torino: "Attraverso questa segmentazione di competenze si riesce ad alzare il livello. Si compete per l'attenzione dell’utente finale, e non lo si fa soltanto trasmettendo una gara, ma cercando di entrare in contatto con una comunità di tifosi e appassionati. L'obiettivo della Serie A è cercare di legarsi alle realtà che sono in grado di interpretare un trend. Stiamo cercando di creare più feed della partita, anche uno maggiormente legato ai dati. Abbiamo lanciato un progetto con le leghe europee: l'obiettivo è creare una piattaforma chiamata ‘True Data’, verso cui far confluire i dati delle diverse piattaforme”.

La Serie A sta attraversando un momento complicato anche dal punto di vista della competitività internazionale?
“Non ci nascondiamo dietro a un dito: al Pallone d’Oro, tra i 30 finalisti, c'era un solo giocatore di Serie A. Siamo in una fase delicata. Eravamo in cima al mondo 20 anni fa e abbiamo perso quel grande momento storico perché probabilmente eravamo troppo concentrati a guardare nel nostro recinto. Abbiamo perso la sfida della globalizzazione negli anni 2000: quando ci siamo svegliati sudati, era finito tutto e non avevamo più quell'attitudine, mentre altri campionati avevano attratto nuovi investimenti. Non era vero che l'Italia non avesse talenti pronti. In tre mesi abbiamo cambiato completamente la narrazione attraverso il senso di responsabilità e il coraggio. Abbiamo analizzato in modo severo ciò che non andava e spiegato quanto fosse importante l'intensità. Da lì si è innescato un meccanismo virtuoso, per il quale le squadre si sono ringiovanite anche a livello di allenatori. Abbiamo ragazzi più giovani, siamo secondi in Europa per numero di gol segnati dai giovani Under 21 e ultimi nella categoria degli Over 35, dove eravamo primi fino a cinque anni fa. Questo è avvenuto perché la base di talento c'è. Prima i giocatori italiani forti erano tutti qui, ora vanno anche all'estero: il talento c'è e speriamo tutti che giovedì possa essere confermato dai risultati in campo. Abbiamo 3,11 gol a partita, un dato che non raggiungevamo da dieci anni. Abbiamo registrato soltanto due 0-0 in 110 partite: stiamo raccontando un campionato diverso, con tante squadre che possono vincerlo. È un campionato incerto, cosa che all'estero succede raramente. È un percorso lungo e complicato, ma siamo sulla strada giusta”.

Quanto pesa il fenomeno della pirateria sul sistema calcio italiano?
“È diventato un po' un gioco: se ci fermiamo al meme sbagliamo tutti. È un fatto che incrina la nostra industria. Il calcio è un business e si regge sulla forza dei soldi che si raccolgono. Se non si raccolgono, il meccanismo si svuota e si distrugge. Il tema dei ricavi è fondamentale: in Italia, purtroppo, siamo leader per numero di atti di pirateria legati allo sport. Se continuerà così, le squadre non avranno i soldi per ristrutturare gli stadi”.

Si parla spesso di un calendario troppo fitto e di un numero eccessivo di partite. Qual è la vostra posizione?
“Nel tempo abbiamo creato quello che chiamiamo un po' uno spezzatino del weekend, per consentire di intercettare più persone possibili. Ogni utente guarda circa due o tre partite a settimana: il calcio tutto in contemporanea sarebbe un disastro. La cosa più importante è che le leghe nazionali non hanno aumentato il numero di partite, mentre FIFA e UEFA, che ci gestiscono, contemporaneamente ci fanno concorrenza e hanno creato competizioni che hanno aumentato il numero di gare. In alcuni campionati europei, chi partecipa al girone di Champions ottiene 19 volte i soldi che otterrebbe vincendo il proprio campionato”.

Fonte: da Torino, Camillo Demichelis

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