Coppa Italia stile FA Cup, la Serie A approva il bando TV: apertura alle squadre di C

Coppa Italia stile FA Cup, la Serie A approva il bando TV: apertura alle squadre di CTMW
Ivan Cardia
L’assemblea della Lega Calcio Serie A, conclusa da pochi minuti nel contesto del Social Football Summit di Torino, ha approvato all’unanimità il bando per i diritti TV della Coppa Italia, secondo quanto raccolto. Il bando fa riferimento al periodo 2027-2030 della competizione, attualmente trasmessa da Mediaset.
Aumentano le squadre di C?
La principale novità, come vi abbiamo anticipato, riguarda l’apertura alle formazioni di Serie C. In particolare, oltre al format attuale (20 squadre di Serie A, 20 di B e 4 di C), nel bando è prevista la possibilità di una formula all’inglese, con la partecipazione di 32 squadre di Serie C, che partirebbero dal primo turno eliminatorio. Non ancora definito il discorso legato a eventuali wild card per le formazioni U23, come pure la possibilità di giocare in casa della squadra meno blasonata, come avviene in FA Cup. Le prime otto classificate della Serie A, peraltro, entrerebbero in corsa dai sedicesimi, e non dagli ottavi.
Sarà ora il mercato - nel senso che tutto dipenderà dalle offerte delle TV -, oltre ovviamente al Consiglio Federale (o al Commissario in questo momento), a decidere quale format avrà la Coppa Italia del futuro.