Ndour, Calvani e Cichella lasciano il raduno dell'U21. Anche Vavassori escluso dalla convocazione

Quattro defezioni nella Nazionale Under 21, che dopo l'allenamento della mattina tornerà in campo nel pomeriggio per la seduta di allenamento. Non saranno infatti presenti i giocatori del Frosinone Gabriele Calvani e Matteo Cichella, così come il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour: valutati indisponibili, i tre hanno lasciato il ritiro del CPO di Tirrenia facendo ritorno ai rispettivi club. Anche Dominic Vavassori del Palermo, a seguito della valutazione del quadro influenzale dei giorni scorsi, è stato escluso dalla convocazione.

Parla Dagasso: "Si è creato un grandissimo gruppo"

Restano pertanto ventiquattro i calciatori a disposizione di Baldini in vista delle amichevoli con Francia e Belgio in programma venerdì 13 (alle 18.30 a Laval) e lunedì 16 (all’Armando Picchi di Livorno alle 18.15). Fra questi c’è Matteo Dagasso, assente dalle convocazioni di ottobre per infortunio, che ha ritrovato gli Azzurrini dopo aver festeggiato, seppur da lontano, la qualificazione alla fase finale dell’Europeo nella ‘sua’ Pescara. “Il nostro obiettivo era qualificarci, ci abbiamo lavorato molto fin dal primo raduno. Si è creato un grandissimo gruppo e questa alchimia fra di noi ci ha portato a raggiungere il pass per la fase finale”. Il 26 l’Italia scoprirà le sue avversarie ad Albania e Serbia 2027: “Ci penseremo più avanti, ora siamo concentrati su queste due importanti amichevoli”.

Italia U21, l'elenco dei convocati

Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Massimo Pessina (Bologna);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia M’Gladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Eddy Kouadio (Monza), Emanuele Lulli (Roma), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Avellino);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna), Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Avellino), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Benevento);

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Torino), Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Jeff Ekhator (Juventus), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund).