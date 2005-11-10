L'allenatore del Tottenham, Roberto De Zerbi, è stato nominato allenatore del mese di ottobre in Premier League. Gli Spurs si sono rialzati dopo l'inizio difficile in campionato: "Per fare una squadra la prima cosa da cercare è di costruire un'anima di gruppo. Al momento siamo abbastanza nella direzione giusta. A livello calcistico stiamo giocando bene, possiamo fare qualcosa di più, ma per me siamo stati sempre fra le prime 5-6 della Premier, anche quando andava male".

De Zerbi e la riunione di 6 ore prima del Manchester United

Sul periodo difficile, De Zerbi ha spiegato di aver fatto una riunione di ben 6 ore con la propria squadra, prima della sfida al Manchester United: "Quando le cose non vanno bene è inutile nasconderle sotto il tappeto, bisogna venire fuori dicendosi le cose in faccia, con rispetto, ma anche con la schiettezza e onestà. Abbiamo fatto una riunione bella nella quale dovevamo prendere una decisione: continuare a lasciare tutto nascosto o se venire fuori e prenderci ognuno di di noi le proprie responsabilità. Da lì siamo venuti fuori e i risultai fanno sempre la differenza".

"Dal giorno dopo Manchester è stata diversa, ma anche nelle prime cinque partite nonostante non abbiamo vinto abbiamo fatto sprazzi di gara belli. Il problema era che non giocavamo squadra", ha aggiunto.

L'elogio di De Zerbi su Kulusevski

Sul livello della Premier League: "Rispetto a quando c'era il Manchester City di Guardiola oggi il livello delle squadre sotto si è alzato bisogna che vinci, perché se non lo fai ti ritrovi sotto e se ne vinci due o tre ti ritrovi sopra. Il gap è talmente sottile che puoi fare sia in positivo sia in negativo nelle grandi cose". Infine un avvertimento: "Nel periodo di Natale qua non si mangiano i panettoni, ma si giocano le partite".

Sull'ex Juventus, Dejan Kulusevski: "Forse il giocatore più forte con cui io ho lavorato veramente uno spettacolo di ragazzo e uni spettacolo di mentalità. Mi piacerebbe che tanti della mia squadra prendessero esempio da lui perché è un robot, una macchina. Ama il calcio ed è davvero stata una sorpresa conoscere una persona così".