Oggi il "derby di Sucu": Rapid secondo in classifica, il Genoa vuole invertire il trend

Test dal sapore europeo per il Genoa di Daniele De Rossi. Questo pomeriggio, calcio d'inizio alle 18 ore italiane, la formazione rossoblù scenderà in campo al "Rapid-Giulești" per l'unica amichevole di questa maxi sosta per le Nazionale. Una partita dal sapore speciale per Dan Sucu, presidente sia del Grifone che dei granata rumeni che in questo momento stanno attraversando momenti agli antipodi ma hanno voglia da una parte di proseguire il percorso e dall'altra di dare una sterzata alla propria stagione.

Granata secondi

Il Rapid ha iniziato col turbo il campionato rumeno. La squadra allenata da Daniel Pancu al momento è al secondo posto in classifica con 21 punti conquistati nelle prime 10 giornate. Una sola sconfitta contro sei vittorie e tre pareggi è soltanto a due punti dalla Dinamo Bucarest capolista e soprattutto è la miglior difesa del torneo con solo sei reti subite.

Rossoblù penultimi

Il Genoa invece non sta attraversando un momento felice. Dopo la sconfitta di Parma Vasquez e compagni sono al penultimo posto in classifica con solo un punto all'attivo frutto del pareggio casalingo contro il Frosinone. Per il resto sono arrivate sconfitte contro Napoli, Lazio, Como e gialloblù emiliani. Ma la volontà è quella di invertire il trend già dal prossimo match interno contro la Fiorentina.