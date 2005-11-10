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Il dilemma del secondo portiere: da Gollini a Sanchez e Milinkovic. Due filosofie agli opposti

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Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 11:00Serie A
15.10.2026 11:00Serie A
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Abbiamo analizzato caso per caso quello che hanno deciso di fare con gli estremi difensori le squadre che fanno l'Europa in Serie A.
FotoTUTTOmercatoWEB

Per le squadre impegnate in Europa il turnover è diventato nel tempo una necessità, quasi un'esigenza, soprattutto oggi che le partite sono aumentate e si gioca quasi ogni 3 giorni considerando anche le eventuali coppe nazionali. Un ruolo spesso sottovalutato nelle rotazioni è quello del portiere, ma le cose ultimamente stanno cambiando e quindi la domanda che vi poniamo e a cui vi lasciamo rispondere è la seguente: meglio due estremi difensori dello stesso livello e in competizione oppure un titolare e una riserva decisi a priori?

L'analisi caso per caso e le scelte di chi gioca Champions, Europa League o Conference

INTER
Il caso più spinoso riguarda proprio i nerazzurri, che in estate hanno deciso di acquistare Ivan Provedel dalla Lazio, qualcosa in più di una semplice alternativa a Josep Martinez. Chivu finora ha promosso lo spagnolo, schierandolo in ogni partita e difendendolo sempre a spada tratta, anche davanti a errori evidenti. Chissà che adesso non possa essere davvero il momento di vedere all'opera l'italiano. La scelta ha pagato? Per ora no.

NAPOLI
Con l'arrivo di Vanja Milinkovic-Savic la scorsa stagione, gli azzurri si sono assicurati due portieri di assoluto livello. Complici alcuni problemi fisici di Alex Meret, il titolare è sempre stato il serbo, ma con Allegri le cose sono cambiate e l'italiano è tornato il prescelto, riposando solo nel ko contro il Villarreal e saltando per infortunio le sfide contro Bologna e Fiorentina. In generale entrambi hanno avuto un buon rendimento e non si può dire che i partenopei abbiano un problema tra i pali. La scelta ha pagato? Per ora sì.

ROMA
Mile Svilar è un top player, non solo un titolare. Trovarne uno dello stesso livello per i giallorossi avrebbe significato spendere molti soldi in una posizione in cui sono già coperti, ma è chiaro che la conferma di Pierluigi Gollini va in una direzione ben precisa. Gasperini ha voluto un 12 a tutti gli effetti da diversi anni e non un rimpiazzo di lusso, finendo però per non farlo mai giocare, dato che il serbo è sempre stato fisicamente bene. Con il ko del classe '99, la chance per l'ex Atalanta ci farà capire se le valutazioni sono state corrette o meno: per ora ha fatto benissimo a Como e malissimo contro il Real Madrid. La scelta ha pagato? È presto per dirlo.

COMO
I lariani sono passati da Emil Audero a Robert Sanchez, con l'indonesiano che ha rivelato di non essere stato messo al corrente dell'arrivo del portiere del Chelsea. È chiaro che la dimensione dello spagnolo è diversa da quella del suo predecessore e Fabregas, quando si è presentata l'opportunità di prenderlo, ha chiesto alla società di coglierla al volo. Finora il tecnico ha scelto Jean Butez per la Serie A e il nuovo acquisto per la Champions League. La scelta ha pagato? Per ora sì.

MILAN
Per i rossoneri vale lo stesso identico discorso della Roma, con la differenza che negli anni Mike Maignan si è infortunato spesso e ha obbligato il Diavolo a non snobbare la scelta della sua riserva. Quest'anno il club ha puntato su un giovane come Lorenzo Torriani e un terzo che è quasi un secondo come Pietro Terracciano, mai chiamati in causa fino a oggi. La scelta ha pagato? Per ora sì.

JUVENTUS
È una rarità sostituire tutti e due i portieri in una sola stagione, ma questo è quanto hanno fatto i bianconeri. In estate sono arrivati alla Continassa Guglielmo Vicario e Kamil Grabara, con l'ex Tottenham sicuramente in vantaggio nelle gerarchie di Spalletti, ma con il polacco pronto a offrire un contributo notevole, come dimostra il fatto che fosse titolare nel Wolfsburg. In Europa League il tecnico toscano schierò quest'ultimo, poi l'infortunio al crociato che ha cambiato tutto e ha costretto la Vecchia Signora a tesserare Neto come numero 12. La scelta ha pagato? Per ora sì.

ATALANTA
La Dea ha uno dei migliori portieri italiani in circolazione e non ha nessun interesse di metterlo in discussione. Negli anni è cresciuto e così dall'addio di Musso le strategie sono mutate ed è stato riportato a casa Marco Sportiello, a cui Sarri deciderà di dare fiducia solo nel caso in cui Marco Carnesecchi sia costretto ad alzare bandiera bianca. La scelta ha pagato? Per ora sì.

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