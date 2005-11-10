Dimarco rinnovo automatico, Thuram verso il basso. Calhanoglu può firmare a Natale?

Sostenibilità. È la parola chiave dell'Inter per i rinnovi di Federico Dimarco, Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. E sostenibilità fa rima anche con disponibilità e sobrietà, cioè quella di abbassare le cifre dei propri contratti per andare incontro a una nuova filosofia.

Federico Dimarco

Nei giorni scorsi è stata utilizzata l'opzione per prolungare il contratto dell'esterno difensivo, quindi alzando il contratto fino a 5,2 milioni. Una mossa che denuncia una difficoltà nel trovare un accordo: prendeva 4,5 milioni e ne voleva - almeno - 6. L'opzione sposta l'asticella dei problemi per un altro anno di contratto, senza però dover arrivare alle cifre richieste attualmente. Magari fra una stagione potrà esserci un accordo per un triennale verso quella cifra, considerando che lo stesso Dimarco arriverà a 30 anni nel 2027.

Marcus Thuram

Attualmente guadagna 6,5 milioni di euro ed è uno dei più pagati in rosa, ma la speranza dell'Inter è quella di trovare una quadratura per 5 milioni di euro fissi, più 1,5 di bonus facilmente raggiungibili per potere arrivare alla stessa cifra. Anche Thuram compirà 30 anni nel 2027 ed è per questo che l'idea è quella di abbassarne l'impatto a bilancio, a meno di raggiungere un determinato traguardo.

Hakan Calhanoglu

Anche lui fra i più pagati della squadra, scade fra 7 mesi e dovrà prendere una decisione. Possibile che sotto l'albero di Natale ci sia almeno una proposta. Importante, ma non come quella precedente, visto che sfonda il muro dei 6 milioni. Il ridimensionamento dovrà accettarlo lui, in primis, perché l'anno prossimo avrà 33 primavere sulle spalle.