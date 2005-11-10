Tare svela i 5 giocatori che aveva bloccato per il Milan: "Anche Doumbia, Goretzka e Valdepenas"

Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, ha concesso la sua prima intervista da quando ha salutato il club rossonero. Tra i tanti temi analizzati a Sky Sport, il dirigente albanese ha commentato con orgoglio il colpo Luka Modric e svelato gli acquisti già prenotati per un Diavolo che ha poi però deciso di ri-cambiare tutto in estate.

Le rivelazioni di Tare sul mercato rossonero

Su Modric: "Era lui che ha convinto me. Aveva una voglia di Milan pazzesca. Prima di andare a trovarlo ho voluto fare una videochiamata perché non ci credevo. Dopo cinque minuti ho capito che era il giocatore che mancava al Milan. Non solo per le sue qualità di giocatore ma anche per quelle di uomo, era una figura che quella squadra non aveva. È lo stesso che ho detto per Baggio e Guardiola: lo vedi, ogni cosa che gli chiedi, può essere la foto per un bambino o una firma, lui non ha mai detto di no. Queste cose ti fanno capire che l’umiltà è la chiave di qualsiasi porta. È un onore per me, mi sento fiero di aver portato un grande campione al Milan. Può giocare se vuole anche altre due stagioni senza nessun problema. Non ha mai saltato un allenamento, eravamo noi a fermarlo. Amare il calcio a quell’età gli fa veramente onore".

Sugli acquisti bloccati per la stagione 2026/2027: "Gila e Gonçalo Ramos, è vero. Avevo in mente di prendere anche Doumbia, che poi è andato allo Sporting. Era il mio giocatore preferito e volevo portarlo a tutti i costi al Milan, aspettavo solo di avere chiarezza sulla programmazione futura ma avevamo già discusso di lui già dopo il mercato di gennaio come progetto di un giocatore fondamentale. Avevo bloccato cinque giocatori: Gila, Ramos, Doumbia appunto. E poi anche Valdepenas che è andato alla Fiorentina: doveva venire per avere un mix tra giovani con un futuro importante e giocatori pronti. E il quinto che avevo bloccato era Goretzka".