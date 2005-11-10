Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Tare svela i 5 giocatori che aveva bloccato per il Milan: "Anche Doumbia, Goretzka e Valdepenas"

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 21:00Serie A
13.11.2026 21:00Serie A
Fonti preferite
Il dirigente albanese ha parlato per la prima volta dal suo addio al Milan, raccontando numerosi retroscena di calciomercato.
FotoTUTTOmercatoWEB

Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, ha concesso la sua prima intervista da quando ha salutato il club rossonero. Tra i tanti temi analizzati a Sky Sport, il dirigente albanese ha commentato con orgoglio il colpo Luka Modric e svelato gli acquisti già prenotati per un Diavolo che ha poi però deciso di ri-cambiare tutto in estate.

Le rivelazioni di Tare sul mercato rossonero

Su Modric: "Era lui che ha convinto me. Aveva una voglia di Milan pazzesca. Prima di andare a trovarlo ho voluto fare una videochiamata perché non ci credevo. Dopo cinque minuti ho capito che era il giocatore che mancava al Milan. Non solo per le sue qualità di giocatore ma anche per quelle di uomo, era una figura che quella squadra non aveva. È lo stesso che ho detto per Baggio e Guardiola: lo vedi, ogni cosa che gli chiedi, può essere la foto per un bambino o una firma, lui non ha mai detto di no. Queste cose ti fanno capire che l’umiltà è la chiave di qualsiasi porta. È un onore per me, mi sento fiero di aver portato un grande campione al Milan. Può giocare se vuole anche altre due stagioni senza nessun problema. Non ha mai saltato un allenamento, eravamo noi a fermarlo. Amare il calcio a quell’età gli fa veramente onore".

Sugli acquisti bloccati per la stagione 2026/2027: "Gila e Gonçalo Ramos, è vero. Avevo in mente di prendere anche Doumbia, che poi è andato allo Sporting. Era il mio giocatore preferito e volevo portarlo a tutti i costi al Milan, aspettavo solo di avere chiarezza sulla programmazione futura ma avevamo già discusso di lui già dopo il mercato di gennaio come progetto di un giocatore fondamentale. Avevo bloccato cinque giocatori: Gila, Ramos, Doumbia appunto. E poi anche Valdepenas che è andato alla Fiorentina: doveva venire per avere un mix tra giovani con un futuro importante e giocatori pronti. E il quinto che avevo bloccato era Goretzka".

Articoli correlati

Immagine news 1
Tare: "Non ho mai capito se Ibra voglia fare davvero il dirigente. Molti lo soffrono, io no"
Immagine news 2
Tare su Leao: "Mai arrivate offerte quando ero al Milan, le sue priorità erano musica e moda"
Immagine news 3
Tare e i giocatori del Milan: "Da mi aspettavo di più Pulisic a livello di leadership"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
22:15 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWVampeta e il videomessaggio per Ronaldinho da un locale di Rio: "Bentornato al migliore al mondo"
Immagine news 2
22:08 Serie A
Tare: "Non ho mai capito se Ibra voglia fare davvero il dirigente. Molti lo soffrono, io no"
Immagine news 3
22:00 Serie A
Anche l'Italia U21 vince contro la Francia, le parole Giuffredi e Tare: le top news delle 22
Immagine news 4
21:52 Serie A
Tutto pronto per il ritorno in campo di Ronaldinho. "Voglio scrivere una pagina di storia"
Immagine news 5
21:45 Serie A
Il 18enne Wiafe racconta la sua favola: "Ci ho sempre creduto, Lampard e Ibra i miei idoli"
Immagine news 6
21:42 Serie A
Nations League, l'Olanda ne fa 5 in 45': tripletta di Reijnders. Bene Germania e Islanda
Immagine news 7
21:38 Serie A
L'importanza di Modric per Kane: "Giocatore incredibile, un fonte di ispirazione per tutti"
Immagine news 8
21:30 Serie A
L'ex Legrottaglie consiglia Spalletti: "Cambierei sistema di gioco per questo Kolo Muani"
Immagine editoriale di Luca Calamai
Mancini ci ha restituito l'Italia. L'Inter si gode Pio ma rimpiange Frattesi. Cambiaghi diventerà un uomo mercato. Fiorentina e l'autogol Kayode
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Italia Under 21 emula quella di Mancini: 2-1 alla Francia, Camarda e Palmisani decisivi
Immagine top news n.1 Pio Esposito show, parla l'agente: "Rimarrà all'Inter per tanti anni. Il nerazzurro è la sua seconda pelle"
Immagine top news n.2 Che tegola per l'Italia in vista del Belgio: Frattesi ha lasciato il ritiro per un problema muscolare
Immagine top news n.3 Clamoroso dall'Inghilterra: con Pochettino il primo obiettivo del Man United è Nico Paz
Immagine top news n.4 Alex Meret, ancora una volta in scadenza. Incontro entro fine anno, Inter in agguato
Immagine top news n.5 Zambo Anguissa, la distanza fra rinnovo e offerta è molta. Va verso l'addio (già a gennaio?)
Immagine top news n.6 Caos FIGC, Galliani rinuncia al ricorso sulla commissione. Entro domani ok alle candidature
Immagine top news n.7 Milan, Cardinale crea una nuova holding: nasce Milan Sports & Entertainment. Yormark CEO
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Osmajic e Varela saranno i 9 più cercati della Serie A a gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
Immagine news podcast n.2 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.3 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.4 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paganini sul mercato della Juventus: "Sorloth può andare in porto. Bisogna investire"
Immagine news Serie A n.2 Davide Frattesi rimpianto Inter? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Bologna, Palladino uno che fa gruppo. Potrebbe ambire a una big"
Serie A
Immagine box news Serie A Vampeta e il videomessaggio per Ronaldinho da un locale di Rio: "Bentornato al migliore al mondo"
Immagine box news Serie A Tare: "Non ho mai capito se Ibra voglia fare davvero il dirigente. Molti lo soffrono, io no"
Immagine box news Serie A Anche l'Italia U21 vince contro la Francia, le parole Giuffredi e Tare: le top news delle 22
Immagine box news Serie A Tutto pronto per il ritorno in campo di Ronaldinho. "Voglio scrivere una pagina di storia"
Immagine box news Serie A Il 18enne Wiafe racconta la sua favola: "Ci ho sempre creduto, Lampard e Ibra i miei idoli"
Immagine box news Serie A Nations League, l'Olanda ne fa 5 in 45': tripletta di Reijnders. Bene Germania e Islanda
Serie B
Immagine box news Serie B Matteo Ardemagni dice addio al calcio: "Il sogno di un bambino diventato realtà"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Suslov domani in Italia per continuare il percorso riabilitativo
Immagine box news Serie B Bellich: "Ho voluto restare alla Juve Stabia. Società? Con Guerri tutto sistemato"
Immagine box news Serie B Padova, Banzato su Di Taranto: "Si apre un nuovo ciclo. Serviva una figura fresca"
Immagine box news Serie B Cheddira: "Mi sento un giocatore da Serie A. Il mio obiettivo è arrivarci con l'Avellino"
Immagine box news Serie B Padova, Di Taranto: "Questo l'incarico più rilevante in carriera. Ci sono potenzialità importanti"
Serie C
Immagine box news Serie C Torna in campo Ronaldinho. Il giorno del suo arrivo in Italia in diretta
Immagine box news Serie C Spezia, da Willy Hurny a Milke Repole: la storia delle proprietà dal 1906 a oggi
Immagine box news Serie C Serie C, 14ª giornata: i risultati al 45' dei due anticipi: Latina avanti sul Campobasso
Immagine box news Serie C Salernitana, auto in fiamme: il club condanna il gesto. Arriva la solidarietà della Lega Pro
Immagine box news Serie C Spezia, Repole si presenta: "Qui perché vogliamo costruire qualcosa di duraturo"
Immagine box news Serie C Lo Spezia a Mike Repole: chi è il manager dei brand da 2,5 miliardi di patrimonio personale
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Como Women, l'australiana Chidiac nominata per il FIFPRO Merit Award 2026
Immagine box news Calcio femminile Italia femminile, svelato il calendario della Nations League: debutto il 2 marzo in Danimarca
Immagine box news Calcio femminile Il 6-0 certifica un malessere. La rivoluzione in casa Juve Women non prende quota
Immagine box news Calcio femminile Women's Champions League, il big match Barcellona-Arsenal finisce 1-1. Vince il Benfica
Immagine box news Calcio femminile Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione annienta la Juve Women per 0-6. Salvai: "È un risultato pesante e difficile da accettare"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una "perla di ragazzo" e un fenomeno in campo: la storia di "Magic Box" Zola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, nel numero di novembre lo speciale VAR, Kimi Antonelli e l'intervista esclusiva a Sarah Fahr
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
13 novembre 2017, l'Italia è fuori dal Mondiale di Russia 2018. Non sarà l'ultimo
Immagine box news Fantacalcio Da Varela a Thuram, i migliori attaccanti al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
16:49 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
11:51 Nasce Milan Sports & Entertainment, l’annuncio di RedBird Capital Partners
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati