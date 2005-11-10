Diouf fa il suo esordio con la Francia, quattro giocatori in rete: la sosta nazionali dell'Inter

La pausa nazionali riconsegna all'Inter 12 giocatori, 11 dei quali impiegati almeno per 90 minuti. I nerazzurri sono inevitabilmente tra i più spremuti fra le 20 squadre di Serie A.

Diouf esordisce con la Francia. 7 gol complessivi

Pausa propizia per diversi giocatori della Beneamata: Bastoni e Pio Esposito hanno segnato il 50% delle reti della nazionale italiana in Nations League. Lautaro torna con un bottino di due gol e altrettanti assist in partite certamente non memorabili contro Bolivia e Burkina Faso. Akanji è il giocatore più impiegato, sempre in campo con la Svizzera di Yakin e mai sostituito. Zielinski capitano in due occasioni con la Polonia e in rete nella partita "a tennis" contro la Romania. Bisseck ritrova la nazionale tedesca grazie a Klopp: l'ultima (nonché unica) presenza nel marzo 2025. Il centrale gioca 90' ma la Mannschaft perde in casa contro la Grecia. La grande novità è Andy Diouf che grazie a Zinedine Zidane esordisce con la nazionale maggiore francese. E non lo fa da comparsa, ma giocando due partite intere, entrambe contro il Belgio.

Il minutaggio in nazionale dell'Inter

Manuel Akanji (Svizzera) — 360 minuti

Piotr Zielinski (Polonia) — 327 minuti

Alessandro Bastoni (Italia) — 270 minuti

Petar Sucic (Croazia) — 239 minuti

Francesco Pio Esposito (Italia) — 238 minuti

Lautaro Martinez (Argentina) — 222 minuti

Nicolò Barella (Italia) — 188 minuti

Andy Diouf (Francia) — 180 minuti

Aleksandar Stankovic (Serbia) — 125 minuti

Ange-Yoan Bonny (Costa d'Avorio) — 117 minuti

Yann Bisseck (Germania) — 90 minuti

Josep Martinez (Spagna) — 0 minuti