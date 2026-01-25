Live TMW Napoli, Di Lorenzo: "Il 3-0 è un risultato un po' bugiardo"

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha parlato al termine della sfida persa contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del giocatore azzurro.

Un commento sulla partita?

Il 3-0 è un risultato un po' bugiardo per quanto espresso e non penso si sia vista una differenza così ampia tra le due squadre".

Le fatiche di Coppa hanno inciso?

"I tanti impegni e la rosa corta non devono essere un'alibi per una squadra come la nostra ma sicuramente incidono e rende tutto più difficile"

Sul possibile rigore di Hojlund?

"Sia Rasmus sia Vergara sembravano in vantaggio ma l'arbitro ha valutato così e accettiamo la decisione"