Juric torna a parlare della Roma: "Evidentemente non ero pronto, serve un background"

Il Monza ha trovato la prima vittoria stagionale contro il Sassuolo e nel ripartire, dopo la sosta, non si vuole fermare. I brianzoli hanno di fronte un ostacolo non da poco, visto che dovranno vedersela a Roma, contro la Lazio capolista. Il tecnico dei brianzoli, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa in vista del match.

Al tecnico fra le altre cose è stato anche chiesto dell'esperienza poco fortunata nella Roma giallorossa, sulla quale non si è sottratto nel rispondere: "Evidentemente non ero pronto per una sfida di questo tipo, secondo me devi avere un background più forte". Quella a Monza invece è partita nel modo giusto: "La mia esperienza qui? Molto contento, sono molto curioso di dove possiamo arrivare. Ci sono ragazzi che non sono ancora giocatori da A, ma c'è feeling e possiamo fare sempre meglio. Col Sassuolo siamo stati cinici, ma possiamo andare oltre. I ragazzi dietro sono pronti. Sto vivendo molto Monza, il centro, i locali, ristorante e il parco è straordinario".

Qui le parole di Juric in conferenza stampa