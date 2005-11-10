Polemiche Cruciani-Monza, parla Juric: "A me fa ridere, seguo La Zanzara"

Il Monza ha trovato la prima vittoria stagionale contro il Sassuolo e nel ripartire, dopo la sosta, non si vuole fermare. I brianzoli hanno di fronte un ostacolo non da poco, visto che dovranno vedersela a Roma, contro la Lazio capolista. Il tecnico dei brianzoli, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa in vista del match.

Una risposta il tecnico l'ha dedicata anche a Giuseppe Cruciani, che nel podcast "Numeri 1" su YouTube aveva parlato del fatto che - a suo avviso - piazze con bacini d'utenza maggiori del Monza meritassero forse maggiormente un palcoscenico come la Serie A, facendo gli esempi di Salerno e Bari: "Le parole di Cruciani? A me Cruciani mi fa divertire, sinceramente La Zanzara lo ascolto come programma, mi fa ridere e la prendo un po' così. Lui è un opinionista, un lavoro interessante: l'opinionista è un tuttologo che decide di tutte le cose. I numeri sono quelli, ma devo dire che io ho trovato un ambiente bellissimo. Anche la mia famiglia viene allo stadio ed esce con tanta positività. Anche nei momenti di difficoltà percepisco l'appoggio del pubblico, anche sul 3-1 contro l'Udinese non ho sentito un fischio. Sui numeri non possiamo dire niente, speriamo che con il tempo migliorino, ma perr me i monzesi sono speciali: puoi andare a scegliere Inter e Milan, e invece hanno scelto il Monza. Sono speciali, ce la giochiamo sul campo", le sue parole.

Cosa aveva detto Cruciani

Queste erano state le parole di Cruciani: "A Salernitana-Bari c'era un pubblico pazzesco. Salernitana e Bari meriterebbero la Serie A. Al contrario - lo dico senza offesa nei confronti di nessuno - di società bravissime dal punto di vista tecnico, ma che non hanno un pubblico adeguato. Faccio un esempio: il Monza. Ho grande rispetto per il Monza, società amministrata bene, con Baldissoni che è bravissimo. Ma se uno deve scegliere un bacino di mercato fra Salernitana, Bari e Monza...".

Qui le parole di Juric in conferenza stampa