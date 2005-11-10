Tutti contenti di Kouadio in Nazionale? Non Juric: "Ha perso tempo: preferivo lavorasse qui"

Il Monza ha trovato la prima vittoria stagionale contro il Sassuolo e nel ripartire, dopo la sosta, non si vuole fermare. I brianzoli hanno di fronte un ostacolo non da poco, visto che dovranno vedersela a Roma, contro la Lazio capolista. Il tecnico dei brianzoli, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa in vista del match.

Nessun dubbio o ballottaggio in porta, né per domenica, né per il prossimo futuro: "Giocherà sempre Tornqvist", spiega Juric. Che poi sui nazionali aggiorna: "Oggi è stato il primo giorno di Varela, mi fido molto di lui, lo vedo molto inquadrato, serio, che anche se è fuori fa le sue cose bene. Penso sia servita molto per Goglichidze, che ha ha giocato tre partite con la Georgia che gli sono servite".

Un pensiero anche su Eddy Kouadio - al Monza in prestito dalla Fiorentina - convocato a sorpresa da Roberto Mancini con la Nazionale Italiana, anche se poi non è sceso in campo nelle quattro gare: "Per me ha perso tempo. Ok, è stato convocato, è stato là, ma sono due settimane e mezzo di lavoro nelle quali potevamo usarlo meglio. Per lui sicuramente avvicinarsi alla Nazionale è una grande cosa, ma avrei preferito che stesse con noi se non doveva giocare".

Qui le parole di Juric in conferenza stampa