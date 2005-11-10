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Dribblava i cani, rifiutò lo United per pioggia e niente patente: 10 cose assurde su Ronaldinho

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Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 22:38Serie A
13.11.2026 22:38Serie A
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Dal dribbling allenato con i cani alla mancata firma con il Manchester United per colpa della pioggia, passando per le vicende sentimentali.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica 15 novembre, alle 17.30, il calcio riabbraccerà uno dei suoi interpreti più amati di sempre. Ronaldinho, a 46 anni, tornerà a disputare una partita ufficiale con la maglia del Ravenna, nel derby di Serie C contro il Forlì. Sono trascorsi oltre undici anni dalla sua ultima apparizione con la maglia del Fluminense, nel 2015. Un ritorno sorprendente, che ha riportato sotto i riflettori il fuoriclasse brasiliano, Pallone d'Oro nel 2005 e campione del mondo nel 2002. Ma dietro il sorriso, i dribbling e le giocate che hanno incantato il mondo si nascondono anche storie e aneddoti decisamente particolari. Ve ne abbiamo selezionate dieci.

Il dribbling? Lo allenava con i cani

No, non è uno scherzo. Ronaldinho ha raccontato di aver affinato la propria tecnica da bambino giocando con i suoi cani, Bala e Bombom. Una sorta di allenamento casalingo decisamente insolito: lui cercava di superarli con il pallone, mentre gli animali si divertivano a rincorrerlo. Quell'abitudine, a quanto pare, contribuì a sviluppare la sua straordinaria capacità di dribbling diventata il suo marchio di fabbrica.

Prima di diventare Ronaldinho, c'era già un altro Ronaldo

Il soprannome Ronaldinho, letteralmente "piccolo Ronaldo", ha una storia particolare. In Brasile, prima dell'esplosione del Gaucho, il nome Ronaldo era già associato a un altro fenomeno: il centravanti Ronaldo Nazário, futuro Fenomeno. Per distinguere i due, il giovane talento venne identificato come Ronaldinho Gaúcho, con il secondo appellativo a richiamare la sua provenienza dal Rio Grande do Sul. Con il passare degli anni, il soprannome è rimasto legato soprattutto a lui, mentre l'ex Inter e Real Madrid è diventato universalmente conosciuto come Ronaldo il Fenomeno.

Il presunto flirt ai Mondiali 2006 finì in tribunale

Durante i Mondiali del 2006, una modella francese di nome Alexandra Paressant attirò l'attenzione dei giornali di gossip sostenendo di avere una relazione con Ronaldinho. Raccontò addirittura di incontrarlo di nascosto durante il ritiro della Seleção e di trascorrere con lui notti di passione. La storia fece rapidamente il giro del mondo e venne associata anche alle prestazioni deludenti del Brasile in Germania. C'era però un problema: Ronaldinho smentì tutto e portò la donna in tribunale. Nel 2011 la modella venne condannata a risarcirlo per danni morali: il tribunale ritenne false le sue dichiarazioni.

La paura di guidare: niente patente per Ronaldinho

Nonostante abbia collezionato automobili di lusso e guadagni milionari, Ronaldinho non ha mai conseguito la patente. Il brasiliano ha sempre manifestato una certa paura di mettersi al volante e, durante la carriera, ha preferito spostarsi in taxi oppure affidarsi al cugino Thiago, che si occupava dei suoi trasferimenti. Una particolarità decisamente curiosa per un campione abituato a correre a tutta velocità sul rettangolo verde.

Manchester United saltato per colpa... della pioggia

Nel 2003 Ronaldinho è stato vicinissimo a vestire la maglia del Manchester United. Alla fine, però, il brasiliano scelse il Barcellona, dove avrebbe scritto alcune delle pagine più importanti della propria carriera. Sulla trattativa è rimasto un aneddoto raccontato da Quinton Fortune, ex centrocampista dei Red Devils: secondo lui, il maltempo avrebbe contribuito a far saltare l'operazione. "Penso che abbiamo sbagliato a portare Ronaldinho a Manchester nel periodo sbagliato dell'anno, perché quel giorno pioveva quando è arrivato all'aeroporto", disse Fortune.

La maschera di Ronaldinho al Bunga Bunga di Arcore

Una curiosità che ha inevitabilmente attirato l'attenzione della cronaca italiana. Durante il processo Ruby emerse la testimonianza di Imane Fadil, che raccontò di una serata ad Arcore nella quale Iris Berardi si era presentata con una maschera raffigurante il volto di Ronaldinho e una maglia del Milan, prima di partecipare agli spettacoli organizzati durante la festa. Una precisazione è necessaria: il calciatore non era presente, ma venne utilizzata soltanto la sua immagine come travestimento.

La telefonata notturna ai compagni del Barcellona? Una storia inventata

Tra gli aneddoti più divertenti circolati negli anni c'è quello delle telefonate notturne di Ronaldinho ai compagni del Barcellona, alla vigilia di un Clásico contro il Real Madrid. Secondo la storia, il brasiliano avrebbe chiamato tutti annunciando un imminente trasferimento ai Blancos, chiedendo loro di mantenere il segreto. Prima della partita avrebbe poi svelato lo scherzo, trasformandolo in un discorso motivazionale per compattare lo spogliatoio. Una storia spesso attribuita all'autobiografia di Andrés Iniesta, ma smentita dallo stesso Ronaldinho in un'intervista a FourFourTwo: il racconto non era presente nel libro e non corrispondeva a un episodio reale. Il brasiliano ha comunque ammesso di essere sempre stato un grande amante degli scherzi ai compagni.

Cittadino spagnolo e socio onorario di una squadra di futsal

Il legame di Ronaldinho con la Spagna non si è limitato agli anni trascorsi al Barcellona. Il 27 agosto 2007 il brasiliano ha ottenuto ufficialmente la cittadinanza spagnola, dopo quattro anni di permanenza nel Paese. Ma c'è un altro particolare curioso: nell'agosto 2006 era diventato socio onorario del Burela Fútbol Sala, squadra galiziana di calcio a cinque. Un riconoscimento ricevuto quando era ancora una delle principali stelle del Barcellona e del calcio mondiale.

La medaglia dell'Accademia di Lettere e il debutto al cinema

Non soltanto calcio. Nell'aprile 2011 Ronaldinho ricevette la medaglia Machado de Assis, la più alta onorificenza dell'Academia Brasileira de Letras. Un riconoscimento insolito per un calciatore, tanto che durante la cerimonia venne presentato scherzosamente come "Doutor Ronaldinho". Non si trattava, però, di una laurea honoris causa, come spesso riportato. Qualche anno più tardi si è anche cimentato con il cinema: nel 2018 è apparso in "Kickboxer: Retaliation", film d'azione con Jean-Claude Van Damme e Mike Tyson.

I guai giudiziari in Paraguay

La parentesi più difficile della sua vita lontano dal campo risale al marzo 2020. Ronaldinho venne arrestato in Paraguay insieme al fratello Roberto Assis dopo essere entrato nel Paese con documenti e passaporti falsi. Inizialmente finì in un carcere di Asunción, dove rimase per circa un mese, prima di essere trasferito agli arresti domiciliari in un hotel di lusso. La vicenda si concluse nell'agosto dello stesso anno, dopo oltre cinque mesi di detenzione complessiva: un giudice dispose una condanna a due anni con sospensione della pena e una multa di 200.000 dollari da pagare insieme al fratello. Non si trattò dunque di due distinti arresti, ma di un'unica vicenda giudiziaria che tenne il campione brasiliano lontano dalla libertà per mesi.

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