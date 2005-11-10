Nations League, l'Olanda ne fa 5 in 45': tripletta di Reijnders. Bene Germania e Islanda
Michele Pavese
La serata di Nations League ha un mattatore assoluto: Tijjani Reijnders, strepitoso protagonista nella manita che l'Olanda ha rifilato alla Grecia nei primi 45'. Il centrocampista ex Milan ha segnato una tripletta in 21 minuti, rendendo la serata facile alla squadra di Xavi. Vince per ora anche la Germania, avanti 2-0 in Serbia.
Reti bianche nella Lega B, entrambe le sfide sono sullo 0-0. Nella Lega C avanti Islanda ed Estonia, mentre le Faeroerne stanno pareggiando in Slovacchia. Andorra e Azerbaigian avanti rispettivamente su Gibilterra e Liechtenstein nella Lega D.
I risultati
Lega A
Olanda- Grecia 5-0: 6' Summerville, 12', 18' e 33' Reijnders, 40' Timber
Serbia- Germania 0-2: 3' aut. Babic, 14' Wirtz
Lega B
Scozia - Macedonia del Nord 0-0
Slovenia - Svizzera 0-0
Lega C
Bulgaria - Islanda 0-2: 17' rig. Gudjohnsen, 21' Oskarsson
Lussemburgo - Estonia 0-1: 42' Paskotsi
Slovacchia - Faeroerne 1-1: 17' Prekop, 30' rig. Davidsen (F)
Già giocata
Moldavia-Kazakistan 2-1: 39' e 77' Popescu (M), 51' Chesnokov (K)
Lega D
Andorra - Gibilterra 2-0: 24' Lopez, 35' Rosas
Liechtenstein - Azerbaigian 0-1: 26' Emreli