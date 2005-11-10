Spezia, da Willy Hurny a Milke Repole: la storia delle proprietà dal 1906 a oggi

Centoventi anni di storia e una successione di proprietà che, in momenti diversi, hanno contribuito a scrivere il destino del club. Lo Spezia si prepara ad aprire un nuovo capitolo della propria storia con l'ingresso di Mike Repole, imprenditore italo-americano che ha siglato un accordo per acquisire la quota di maggioranza della società, affiancandosi all'attuale proprietario Tom Roberts. Un passaggio che arriva al termine di un percorso societario tutt'altro che lineare, cominciato nel 1906 e attraversato da crisi economiche, rifondazioni, azionariato popolare e investitori internazionali.

DALLE ORIGINI AI PRIMI CAMBI DI PROPRIETÀ

La storia dello Spezia comincia il 10 ottobre 1906, quando un gruppo di cittadini svizzeri presenti in città per motivi di lavoro, guidati da Willy Hurny e dall'ingegnere milanese Antonio Riboni, dà vita allo Sport Club Spezia. Inizialmente l'attività è di carattere amatoriale, con partite organizzate in Piazza d'Armi e sfide contro le formazioni dei militari di passaggio. Il 20 novembre 1911 nasce invece lo Spezia Football Club, con una struttura societaria più definita e Francesco Corio nel ruolo di primo presidente.

Nel corso dei decenni si alternano diverse figure alla guida del club, soprattutto espressione dell'imprenditoria locale. Tra gli anni Ottanta e Novanta si susseguono presidenti come Maurizio Fusani, Ottorino Belli, Domenico Mastropasqua, Gabriele Sitta e Gianluigi Blengino. Il 1995-96 è un altro momento delicato: un fallimento societario porta alla creazione dello Spezia Calcio 1906, soluzione che permette di evitare la radiazione.

Nel 1999 arriva un gruppo di proprietari milanesi composto da Rocci, Trevisan, Viganò e Zanoli. Una nuova fase societaria che coincide con la vittoria del campionato di Serie C2 nel 1999-2000 e il ritorno in Serie C1. Negli anni successivi la guida passa attraverso altre figure, fino alla presidenza di Giuseppe Ruggieri, insediatosi nel 2005. Proprio durante la sua gestione gli aquilotti conquistano, nel 2006, la promozione in Serie B dopo 55 anni di assenza.

IL FALLIMENTO, LA PROPRIETÀ POPOLARE E L'AVVENTO DI VOLPI

Il ritorno in cadetteria viene seguito da una stagione 2007-08 estremamente complicata. Le difficoltà economiche diventano sempre più gravi e, nel tentativo di salvare il club, nel marzo 2008 nasce Lo Spezia Siamo Noi, società costituita attraverso il contributo di tifosi, sportivi e realtà economiche del territorio. L'iniziativa assume un significato particolare: il gruppo riesce ad acquisire il 70% delle quote societarie, diventando azionista di maggioranza. Il restante 20% rimane all'imprenditore parmigiano Andrea Ermelli, mentre il 10% è di proprietà dell'Inter.

Il tentativo di salvataggio, tuttavia, non basta a evitare il tracollo. La retrocessione in Serie C1 e l'impossibilità di trovare un investitore disposto a coprire i debiti e garantire l'iscrizione al campionato successivo portano alla liquidazione della vecchia società, il 29 luglio 2008.

Pochi giorni dopo, il 2 agosto, nasce l'Associazione Sportiva Dilettantistica Spezia Calcio 2008, costituita per garantire continuità alla tradizione calcistica cittadina. Nella fase iniziale la presidenza viene affidata al sindaco Massimo Federici, con il coinvolgimento di rappresentanti dell'amministrazione comunale. Dopo la trasformazione in società a responsabilità limitata, il 12 agosto 2008 arriva la svolta: Gabriele Volpi, imprenditore già conosciuto nel mondo dello sport come patron della Pro Recco di pallanuoto, acquisisce il club.

Comincia così un'era destinata a lasciare un segno profondo nella storia aquilotta. Volpi investe nel progetto, nelle infrastrutture e nel settore giovanile, con la squadra che riparte dalla Serie D. Nel 2012 arriva il ritorno in Serie B, accompagnato dalla conquista di campionato, Coppa Italia di categoria e Supercoppa di Lega. Il percorso prosegue negli anni successivi fino al traguardo più importante: nella stagione 2019-20, sotto la guida di Vincenzo Italiano, lo Spezia conquista per la prima volta nella propria storia la promozione in Serie A. Dopo tredici anni di gestione, Volpi decide però di passare la mano.

DALLA FAMIGLIA PLATEK AL BREVE INTERREGNO DI FC32

L'11 febbraio 2021 viene ufficializzato il passaggio del 100% delle quote alla famiglia statunitense Platek, guidata da Robert Platek, insieme alla moglie Laurie, ai figli e al fratello Philip. La nuova proprietà raccoglie l'eredità di Volpi nel momento di massimo prestigio sportivo, con lo Spezia appena approdato in Serie A. Durante la gestione americana il club disputa altre due stagioni nella massima categoria, prima della retrocessione del 2023, maturata dopo lo spareggio perso contro l'Hellas Verona.

La famiglia Platek rimane alla guida dello Spezia fino al febbraio 2025. L'11 febbraio viene ufficializzato il passaggio dell'intero capitale sociale a FC32 Global Holdings Inc, gruppo internazionale fondato dall'australiano Paul Francis. Si tratta di un cambio di proprietà destinato, però, a durare pochissimo.

Il 23 aprile 2025, infatti, arriva un nuovo comunicato: RAM Spezia Holdings LP, società statunitense riconducibile al finanziere di Boston Tom Roberts, acquisisce il 100% del capitale sociale del club. L'esperienza di FC32 si conclude quindi dopo poco più di due mesi. Nel nuovo assetto viene confermato Charlie Stillitano, già presente nel precedente Consiglio di amministrazione, che assume la presidenza, mentre Andrea Gazzoli rimane amministratore delegato.

IL NUOVO CAPITOLO: MIKE REPOLE AL FIANCO DI ROBERTS

L'ultimo passaggio, almeno per il momento, porta la data di oggi, 13 novembre 2026. Attraverso un comunicato ufficiale lo Spezia annuncia che Mike Repole, imprenditore e investitore statunitense di origini italo-americane, ha siglato un accordo per acquisire la quota di maggioranza del club, diventandone il nuovo proprietario di controllo. Tom Roberts rimarrà al suo fianco all'interno della nuova compagine proprietaria, con l'obiettivo condiviso di garantire continuità e costruire un progetto di lungo periodo.