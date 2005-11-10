Serie C, 14ª giornata: i risultati al 45' dei due anticipi: Latina avanti sul Campobasso
Luca Bargellini
Arrivano i risultati parziali dei due anticipi di questa sera che danno il via alle danze per la 14ª giornata del campionato di Serie C. Nel Girone A è ancora sullo 0-0 la sfida fra Ospitaletto e Dolomiti Bellunesi, mentre nel Girone B il Latina va al riposo sull'1-0 contro il Campobasso grazie alla rete di Jaime Baez. Di seguito il riepilogo completo del turno:
SERIE C - 14ª GIORNATA
GIRONE A
In corso
Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Sabato 14 novembre
Ore 14.30 - Albinoleffe-Union Brescia
Ore 14.30 - Arzignano Valchiampo-Alcione
Ore 14.30 - Renate-Desenzano
Ore 17.30 - Carpi-Giana Erminio
Ore 17.30 - Lumezzane-Trento
Domenica 15 novembre
Ore 12.30 - Novara-Lecco
Ore 17:30 - Cittadella-Folgore Caratese
Ore 17:30 - Juventus Next Gen-Treviso
Ore 17:30 - Pergolettese-Pro Vercelli
GIRONE B
In corso
Latina-Campobasso 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
21' Baez
Sabato 14 novembre
Ore 14.30 - Reggiana-Livorno
Ore 14.30 - Vis Pesaro-Pianese
Ore 17.30 - Gubbio-Grosseto
Domenica 15 novembre
Ore 14.30 - Guidonia Montecelio-Ostiamare
Ore 14.30 - Pescara-Sambenedettese
Ore 14.30 - Spezia-Vado
Ore 17.30 - Ravenna-Forlì
Lunedì 16 novembre
Ore 20.45 - Perugia-Torres (diretta (Rai Sport)
Mercoledì 25 novembre
Ore 18.00 - Atalanta U23-Pineto
GIRONE C
Sabato 14 novembre
Ore 14.30 - Casarano-Picerno
Ore 17.30 - Bari-Foggia
Domenica 15 novembre
Ore 12.30 - Giugliano-Savoia
Ore 14.30 - Cavese-Crotone
Ore 14.30 - Potenza-Scafatese
Ore 14.30 - Salernitana-Catania
Ore 17.30 - Barletta-Altamura
Ore 17.30 - Cosenza-Casertana
Lunedì 16 novembre
Ore 20.30 - Sorrento-Monopoli
Mercoledì 26 novembre
Ore 14.30 - Audace Cerignola-Inter U23
Classifica: Potenza 32, Bari 23, Catania 22, Scafatese 21, Casertana 20, Monopoli 20, Sorrento 20, Audace Cerignola 20, Inter U23 20, Picerno 19, Cavese 16, Altamura 16, Giugliano 16, Casarano 15, Barletta 15, Salernitana 15, Foggia 15, Savoia 12, Cosenza 10, Crotone 1°
° penalizzato di 6 punti