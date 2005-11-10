Anche l'Italia U21 vince contro la Francia, le parole Giuffredi e Tare: le top news delle 22

"Se ho sentito Pio Esposito dopo la partita contro la Francia? Il futuro di Pio è all'Inter, senza dubbio. Sta benissimo". Il giorno dopo la grande prestazione dell'attaccante con la maglia dell'Italia a San Siro (doppietta nel 3-1 alla squadra di Zidane, ndr), il suo agente Mario Giuffredi racconta emozioni e prospettive del classe 2005 sempre più protagonista a suon di gol. "Il club ha mostrato sempre attaccamento e riconoscenza - sottolinea Giuffredi a Radio Napoli Centrale -. Pio sicuramente rimarrà all'Inter per tanti anni, è la sua seconda pelle. Il paragone di Pio Esposito con Meazza? Noi vediamo tutto con serenità ed equilibrio. Io vivo con questa concezione: ci addormentiamo la sera con la consapevolezza che il mattino possa finire tutto. Questo ci permette di non cullarci su certe cose".

Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, ha concesso un'intervista a Sky Sport, parlando tra i vari argomenti anche del suo ex attaccante in rossonero Rafa Leao, oggi al Galatasaray. Di seguito le sue dichiarazioni: "Rafa lo conoscevo da fuori, quando ho avuto possibilità di conoscerlo da dentro di persona, ho capito che è un ragazzo straordinario, a cui ho voluto veramente bene. Però lui è quel giocatore da cui tutti ci aspettavamo qualcosa in più. Penso che per lui il calcio non fosse più una priorità. Penso più alla sua vita fuori dal calcio: la musica, la moda… Ma non ho mai messo in dubbio la sua appartenenza verso il Milan", ha esordito Tare. Sul talento portoghese, il dirigente ex Milan e Lazio ha poi aggiunto: "Amava giocare per il Milan e soffriva quando non rendeva, ha avuto anche problemi fisici e ha sempre giocato col freno tirato. Ho cercato di avere con lui colloqui individuali, più che con altri, e ogni volta uscivo con una sensazione positiva. Percepivo che lui voleva ma a volte volere non basta".

L'Italia Under 21 di Baldini emula quella di Mancini e batte anch'essa la Francia, seppur in questo caso in amichevole. Gli azzurrini, dopo aver centrato la qualificazione al prossimo Europeo e in attesa del sorteggio del 26 novembre, si sono imposti infatti per 2-1 sui Bleus tra le mura dello Stade Francis-Le Basser di Laval. A decidere l'incontro sono state le reti di Francesco Camarda al 54' e Luca Lipani al 68', che hanno reso vano il momentaneo pareggio di Versini al 61'. In spolvero, oltre all'attaccante del Milan e al centrocampista del Sassuolo, anche il portiere del Frosinone Lorenzo Palmisani.

A meno di 48 ore dal suo ritorno in campo con la maglia del Ravenna nel derby di Serie C contro il Forlì Ronaldinho, ex campione di PSG, Barcellona e Milan è tornato a parlare poco dopo il suo sbarco in Italia. "Penso a vivere una bella giornata, vedere i tifosi e far parte della bella storia del Ravenna - ha dichiarato il brasiliano ai microfoni di SkySport -. Tanti anni fa quando ho smesso di giocare era perché non avevo più stimoli, avevo vinto tutto. Questa, invece, è una opportunità molto diversa nata dall'amicizia di lunga data col presidente Cipriani". Spazio, infine, anche per una battuta sugli anni trascorsi al Milan: "Ho vissuto tanti momenti belli: l'accoglienza dei tifosi al mio arrivo, i derby e gli allenamenti a Milanello con i compagni. Sono stati momenti felici". Ronaldinho tornerà in campo domenica, 15 novembre, alle ore 17:30 al 'Benelli' di Ravenna per il derby contro il Forlì.