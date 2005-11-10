Dybala e Mancini in parte in gruppo, i portieri ancora no: le ultime sulla Roma da Trigoria

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Dybala e Mancini in parte in gruppo, i portieri ancora no: le ultime sulla Roma da TrigoriaTMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 16:15Serie A
autore Dimitri Conti
11.11.2026 16:15Serie A
Gasperini punta ad avere alla ripresa sia la Joya che il suo centrale difensivo. Ancora lavoro differenziato invece per Svilar e Gollini.
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A Trigoria la Roma quest'oggi è tornata ad allenarsi agli ordini del suo allenatore Gian Piero Gasperini, che accoglie notizie parzialmente positive rispetto alla batteria di protagonisti che ha in infermeria.
Dybala e Mancini migliorano, i portieri ancora no
Le news migliori arrivano da Paulo Dybala e Gianluca Mancini, che hanno tutti e due svolto parte del lavoro di oggi assieme al resto del gruppo. Ancora allenamento del tutto differenziato invece per i due portieri, Mile Svilar e Pierluigi Gollini.
Fonte: Marco Campanella
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