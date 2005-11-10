Como, incidente shock per Robert Sanchez: schianto spaventoso in Ferrari, è illeso

Robert Sanchez è uscito miracolosamente illeso da un terribile incidente automobilistico avvenuto sul leggendario circuito del Nurburgring, in Germania. Il 28enne portiere spagnolo, attualmente in prestito al Como dal Chelsea, si trova al centro delle cronache per essersi schiantato a 70 mph (112 km/h circa) contro le barriere della famigerata curva Caracciola-Karussell alla guida di una Ferrari 488 Challenge Evo da 300mila sterline (quasi 360mila euro), andata completamente distrutta nella parte anteriore. Le foto testimonianze sono state riportate dal tabloid inglese The Sun: immagini scioccanti hanno mostrato l'auto da corsa ridotta a un ammasso di lamiere, con la parte anteriore della sua Ferrari completamente distrutta a seguito del terribile impatto avvenuto lunedì pomeriggio (verso le 14.30).

La dinamica

Nonostante la gravità dello scontro, Robert Sanchez è sceso dall'abitacolo sulle proprie gambe e senza riportare alcun infortunio, mettendosi persino ad aiutare il personale nel raccogliere i pezzi del cofano finiti in pista. Secondo le testimonianze dei presenti, il calciatore ha tenuto il casco indossato a lungo dopo l'incidente per evitare di farsi riconoscere, mentre il giorno successivo è tornato sul circuito belga di Spa-Francorchamps come semplice spettatore. L'episodio è avvenuto durante un evento a corsia aperta organizzato dal tour operator Circuit Days al costo di circa 500 sterline (quasi 600 euro) d'ingresso.

In passato...

La disavventura in Germania aggiunge un nuovo capitolo turbolento al periodo vissuto dall'estremo difensore, approdato in Serie A al Como dopo un avvio di stagione complicato al Chelsea e già sanzionato in passato con una multa e penalizzazioni sulla patente per eccesso di velocità in Inghilterra. Noto per la sua grande passione per le vetture di lusso e d'epoca - tra cui una Lamborghini Urus da 500.000 sterline (quasi 600mila euro) -, Sanchez farà ora rientro in Italia per mettersi nuovamente a disposizione dello staff tecnico lariano durante la pausa nazionali.