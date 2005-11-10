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Striscione a Napoli contro De Laurentiis: "Squadra in difficoltà e boicotti. Vattene in pensione"TMW
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Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 16:12Serie A
autore Dimitri Conti
11.11.2026 16:12Serie A
"La squadra è in difficoltà mentre tu boicotti i nostri striscioni… Vattene in pensione e togliti dai coglioni!". Questo il duro striscione affisso da alcuni rappresentanti del tifo organizzato del Napoli in centro città, più precisamente a ridosso del Maschio Angioino, in piazza del Municipio, con l'intento di contestare la presidenza di Aurelio De Laurentiis. Nell'immagine di copertina dell'articolo, lo scatto da noi realizzato.
Fonte: Pierpaolo Matrone
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