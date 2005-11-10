Buonfiglio: "Derby momento magico. Nuovi stadi? Senza il livello rimarrà basso"

Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, è intervenuto direttamente da San Siro ai microfoni di DAZN prima del derby tra Milan e Inter, presentando così la sfida: "La stracittadina è un momento magico in una città straordinaria e in uno stadio unico che sta per lasciare una grande eredità. È una una grande serata. Queste due squadre devono caricarsi di responsabilità per rappresentare al meglio questo sport al di fuori dell'Italia. Vengono da due partite particolari, ma siccome vogliono dimostrare quello che valgono daranno spettacolo. Speriamo vinca chi merita".

Che idea si è fatto del nuovo Generali Stadium?

"Ho parlato con Cardinale in privato del progetto e questo è il passo che dobbiamo fare e lo dicevo anche a Marotta. Bisogna fare questo passaggio a livello infrastrutturale sennò il livello rimarrà basso".