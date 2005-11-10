La giornata di ieri è stato quasi perfetta per Francesco Pio Esposito, che non è riuscito a esultare più di tanto per i suoi 3 gol a causa del 4-4 finale, che ha lasciato l'amaro in bocca all'attaccante dell'Inter. Il classe 2005 è comunque entrato nella storia dei nerazzurri, sfiorando un record che appartiene ancora a Ronaldo, ma che domenica sera ha rischiato di essere battuto.

La statistica

L'Inter ha pubblicato sul proprio profilo X la seguente statistica: "A 21 anni e 147 giorni, Pio Esposito è diventato il secondo giocatore più giovane dell’Inter a segnare una tripletta in Serie A negli ultimi 60 anni, dietro soltanto a Ronaldo (21 anni e 146 giorni)". Un'ulteriore dimostrazione delle qualità da predestinato del giovane centravanti nerazzurro.