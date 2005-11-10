Quarantacinque minuti di puro Brasile contro Singapore: Vinicius ne fa 3, Endrick gol
Michele Pavese
La risposta del Brasile arriva nel modo migliore possibile. Dopo il k.o. contro il Giappone e la valanga di critiche ricevute, la Seleção di Carlo Ancelotti domina Singapore con un primo tempo autoritario, trascinata dai suoi simboli. A prendersi la scena nel 4-0 momentaneo è Vinicius Junior, autore di una tripletta spettacolare in appena 12 minuti. L'attaccante del Real Madrid apre le marcature al 9', raddoppia al 15' e completa il tris personale al 21'. Una prestazione importante per il numero 7, che sta vivendo forse il momento peggiore della sua carriera.
Anche Endrick a segno
Il primo tempo positivo del Brasile è completato dal gol poco dopo la mezzora di Endrick, schierato titolare al posto dello squalificato Raphinha. Il classe 2006 sfrutta così al meglio l'occasione concessagli da Ancelotti e torna al gol in nazionale dopo oltre cinque mesi (l'ultima marcatura in amichevole contro l'Egitto).
Un primo tempo dominante per la Seleção, anche se contro un avversario nettamente inferiore. Un test che chiaramente non può essere considerato attendibile, ma il Brasile aveva bisogno di ritrovare gol, entusiasmo e soprattutto le risposte dei suoi talenti offensivi più attesi.