Nel mondo esiste un altro Ronal­di­nho? A rispondere alla domanda ci penso direttamente il fuoriclasse brasiliano, che sta regalando emozioni in queste ora ai tifosi del Ravenna e più in generale a tutti gli appassionati di calcio che potranno rivedere in campo l'ex campione di Barcellona e Milan domani contro il Forlì: "Non mi piace fare para­goni - ha sottolineato lo stesso Ronaldinho al Corriere della Sera -. Ci sono tanti gio­ca­tori che mi piac­ciono, i bra­si­liani per esem­pio".

Endrick per Milan e Roma

E a proposito di brasiliani, inevitabile parlare di Endrick, attaccante del Real Madrid che piace per gennaio a Milan e Roma: "Se è pronto per la Serie A? Può gio­care in ogni cam­pio­nato", sottolinea Ronaldinho che poi a La Gazzetta dello Sport aggiunge: "È un ragazzo che può giocare in tutte le parti del mondo: ha fatto tanti campionati e bene, in Francia, Brasile e Spagna, è molto giovane e può giocare facendo bene sì...".