Belgio, van Bommel esalta Esposito: "Molto pericoloso, cresce incredibilmente bene"

Alla vigilia della sfida decisiva di Nations League tra Belgio e Italia, il commissario tecnico dei Diavoli Rossi Mark van Bommel ha riservato parole di grande apprezzamento a Francesco Pio Esposito. L'attaccante dell'Inter, protagonista della crescita della Nazionale di Roberto Mancini, rappresenta uno dei principali pericoli per la difesa belga. "Questa è un'Italia diversa rispetto alla prima partita. Contro la Turchia hanno dimostrato di saper giocare un ottimo calcio. Anche contro la Francia. Non sarà certo una partita facile. Il loro attaccante Esposito è molto pericoloso. Sta crescendo incredibilmente bene", ha dichiarato Van Bommel in conferenza stampa.

Van Bommel su De Ketelaere: "È un attaccante moderno". E su Lukaku...

Il commissario tecnico si è poi soffermato sulle caratteristiche di Charles De Ketelaere, attaccante dell'Atalanta sempre più importante negli equilibri offensivi del Belgio. "Romelu ha esperienza nelle grandi partite e questo può rappresentare un vantaggio. Ma anche Charles De Ketelaere è un attaccante moderno: viene incontro, arretra e sa giocare in avanti", ha spiegato Van Bommel. Un riconoscimento importante per il nerazzurro, reduce dal gol decisivo contro la Turchia, che continua a guadagnare spazio e fiducia in nazionale nonostante la concorrenza di Romelu Lukaku, tornato a disposizione per la sfida contro gli azzurri.