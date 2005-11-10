Svizzera, Ndoye rientra al Nottingham e salta la Scozia. Atteso anche il forfait di Akanji

All’indomani del pareggio a reti bianche contro la Slovenia, che ha certificato la promozione della Svizzera nella Lega A di Nations League, la Federcalcio elvetica ha comunicato che Dan Ndoye lascerà il raduno nel pomeriggio di oggi. "La decisione rientra nella gestione del carico del giocatore ed è stata presa di comune accordo con il suo club, il Nottingham Forest”, si legge nella nota ufficiale diramata. La Nazionale tornerà in campo lunedì a San Gallo per sfidare la Scozia, mentre l'ex Bologna sarà già in viaggio per rincasare in Inghilterra.

L'avviso

Murat Yakin lo aveva detto fin dal termine del pareggio tra Slovenia e Svizzera (0-0), ieri a Maribor: pragmatismo di fronte la situazione dei suoi giocatori caso per caso. "Non cambieremo undici giocatori al calcio d'inizio lunedì contro la Scozia, è escluso. Ma ci saranno discussioni con i club e degli adattamenti", aveva già anticipato, prima ancora della notizia del rientro di Ndoye a Nottingham.

Non solo Ndoye

E non sarebbe l'unico a salutare anticipatamente il ritiro della Nazionale di Yakin. Secondo quanto rivelato dal quotidiano svizzero Blick, Gregor Kobel e Manuel Akanji sarebbero in dubbio. La situazione è certamente da monitorare, in particolare per il difensore dell'Inter Cristian Chivu, per il quale il forfait "sarebbe atteso". Di certo al rientro in Italia lo attenderà un tour de force al rientro dalla sosta tra Atalanta, Stoccarda e Genoa da sfidare in sei giorni.