Belgio, van Bommel: "L'Italia è cambiata, ma domani non sarà una finale". Ed elogia Esposito

Il Belgio si prepara alla sfida decisiva contro l'Italia, in programma domani alle 20.45 a Bruxelles nell'ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini guidano il Gruppo 1 della Lega A con 10 punti, gli stessi della Francia ma con il vantaggio negli scontri diretti, mentre i Diavoli Rossi inseguono a quota 9. Alla vigilia, il commissario tecnico Mark van Bommel ha riconosciuto i progressi della Nazionale italiana, reduce dal successo per 3-1 contro la Francia: "Questa è un'Italia diversa rispetto alla prima partita. Contro la Turchia hanno dimostrato di saper giocare un ottimo calcio. Anche contro la Francia. Non sarà certo una partita facile. Il loro attaccante Esposito è molto pericoloso. Sta crescendo incredibilmente bene".

Van Bommel: "All'Italia basta un pareggio, ma noi vogliamo vincere a tutti i costi"

Il ct belga ha poi analizzato le possibili implicazioni tattiche della partita: "All'Italia basta un pareggio. Sarebbe un vantaggio per loro, anche se questo potrebbe generare dei dubbi: se spingere al massimo oppure aspettare e vedere cosa succede. Noi vogliamo vincere a tutti i costi. La vittoria in Turchia ci dà fiducia. Cerchiamo di imporre un piano di gioco, cosa piuttosto difficile con una nazionale. È soprattutto il nostro stile di gioco a darmi fiducia. Ci sono momenti in cui le cose non funzionano bene e concediamo occasioni, ma poi riusciamo a difenderci abbastanza bene". Van Bommel ha quindi aggiunto: "Per me questa non è una finale, perché una finale assegna un trofeo. È però una partita che conta davvero, una sorta di gara a eliminazione diretta. È un buon test ed è positivo che ci sia tensione. È incredibilmente impressionante che l'Italia sia riuscita a ribaltare lo svantaggio contro la Francia fino a vincere 3-1".

Van Bommel annuncia: "Lukaku è disponibile". Poi elogia De Ketelaere

Buone notizie per il Belgio arrivano dalle condizioni di Romelu Lukaku: "Si è allenato ieri e oggi a Tubeke, partecipando a tutte le attività. È sicuramente disponibile. Tutti sono in forma, anche Roméo Lavia è tornato. Per fortuna non è stato squalificato a Smirne". Il commissario tecnico ha poi sottolineato l'importanza dei suoi attaccanti: "Romelu ha esperienza nelle grandi partite e questo può rappresentare un vantaggio. Ma anche Charles De Ketelaere è un attaccante moderno: viene incontro, arretra e sa attaccare la profondità". Infine, un riferimento alla tensione degli ultimi minuti della gara contro la Turchia: "Ero un po' arrabbiato con Lukebakio in quella fase. Abbiamo perso inutilmente il possesso del pallone. Bisogna rimanere concentrati in quei momenti. A un certo punto ho dovuto alzare parecchio la voce. Dal punto di vista tecnico bisogna eseguire tutto alla perfezione".