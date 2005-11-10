Sempre in campo e primo in Serie A per km e passaggi: con Palladino Ferguson è tornato al top

Il miglior acquisto del Bologna potrebbe essere un calciatore che vestiva già la maglia rossoblù. Lewis Ferguson è tornato a essere uno dei centrocampisti più influenti della Serie A, lasciandosi alle spalle una stagione complicata dagli infortuni. Il capitano scozzese è diventato il simbolo della squadra di Raffaele Palladino, ritrovando continuità e rendimento attraverso una nuova interpretazione del proprio ruolo. I numeri raccontano una stagione straordinaria: 990 minuti giocati in undici giornate, senza saltarne neppure uno. Ma soprattutto Ferguson è il calciatore che percorre più chilometri in Serie A: 136,76, oltre dieci in più rispetto a Ederson (126,12), secondo in questa speciale classifica. E guida il campionato anche per passaggi effettuati, ben 817.

La mossa di Palladino: da centrocampista box-to-box a regista del Bologna

Tra le criticità del mercato estivo rossoblù figurava l'assenza di un vero vice-Freuler. L'argentino Amondarain, acquistato per circa dieci milioni, non possiede le caratteristiche dello svizzero. Palladino ha però trovato una soluzione interna, reinventando Ferguson in cabina di regia. Lo scozzese, che dopo i problemi fisici aveva perso parte dell'esplosività che lo rendeva un eccellente box-to-box, ha conservato intatte le proprie qualità tecniche e la capacità di leggere il gioco. Da playmaker può valorizzarle attraverso la gestione del possesso, la distribuzione del pallone e un lavoro senza palla che resta impressionante. Una trasformazione tattica che ha restituito al Bologna un autentico riferimento in mezzo al campo.

Ferguson torna a brillare: le big osservano? Il Bologna può blindarlo fino al 2029

Le prestazioni dello scozzese potrebbero riaccendere l'interesse delle grandi squadre italiane, dopo gli accostamenti a Napoli e Roma delle passate stagioni. Il Bologna, però, dispone di una posizione contrattuale solida: l'accordo scade nel 2028, con un'opzione per prolungarlo fino al 2029. Ferguson è molto più di un titolare: è il capitano, il trascinatore e il punto di riferimento tecnico della formazione di Palladino. E la sua rinascita, forse, è la dimostrazione più evidente della capacità dell'allenatore di trovare nuove soluzioni valorizzando le risorse già presenti in rosa.