Crotone, torna allo 'Scida' Maxime Giron. Accordo fino a giugno prossimo

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Maxime Giron, classe 1994, svincolato dopo aver giocato nel corso dell’ultima stagione prima a Trapani e poi a Foggia.

LA CARRIERA

Giron ha già vestito la maglia rossoblù tra il 2022 e il 2025, facendosi apprezzare per le qualità sulla corsia mancina, la generosità e la professionalità. Qualità che, insieme alla sua esperienza e alla conoscenza dell’ambiente e del campionato, saranno da subito a disposizione di mister Greco.

IL CONTRATTO

L’esterno francese – che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 – tornerà a indossare, come sua nella precedente esperienza in rossoblù, la maglia numero 3, e si è già aggregato ai compagni per la trasferta di Cava de’ Tirreni.