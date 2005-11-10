Crotone, torna allo 'Scida' Maxime Giron. Accordo fino a giugno prossimo

Crotone, torna allo 'Scida' Maxime Giron. Accordo fino a giugno prossimoUfficiale
Luca Bargellini
Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Maxime Giron, classe 1994, svincolato dopo aver giocato nel corso dell’ultima stagione prima a Trapani e poi a Foggia.
LA CARRIERA
Giron ha già vestito la maglia rossoblù tra il 2022 e il 2025, facendosi apprezzare per le qualità sulla corsia mancina, la generosità e la professionalità. Qualità che, insieme alla sua esperienza e alla conoscenza dell’ambiente e del campionato, saranno da subito a disposizione di mister Greco.
IL CONTRATTO
L’esterno francese – che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 – tornerà a indossare, come sua nella precedente esperienza in rossoblù, la maglia numero 3, e si è già aggregato ai compagni per la trasferta di Cava de’ Tirreni.