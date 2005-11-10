Inter, allarme Zielinski: infortunio al piede, salta la Romania e rischia anche la Svezia

Piotr Zielinski non sarà a disposizione della Polonia per la partita di questa sera contro la Romania, valida per la quinta giornata del gruppo 4 della Lega B di Nations League. Il centrocampista dell'Inter, che aveva già saltato l'allenamento di venerdì per un problema fisico, non compare nell'elenco dei convocati per la sfida. Una situazione che preoccupa anche in casa nerazzurra, soprattutto alla luce delle notizie che arrivano dalla stampa polacca sulle condizioni del giocatore.

È arrivato dall'Inter infortunato

Secondo quanto riferito da Tomasz Włodarczyk, giornalista di Możeczyki.pl, Zielinski sarebbe arrivato nel ritiro della propria Nazionale già alle prese con un infortunio al piede, rimediato quando si trovava ancora all'Inter. Un problema, dunque, precedente alla convocazione e che avrebbe impedito al centrocampista di allenarsi regolarmente con i compagni. La natura del fastidio e i tempi di recupero restano da chiarire, ma dalla Polonia filtra una certa preoccupazione per le condizioni del classe 1994.

Può saltare anche la Svezia

A lanciare un ulteriore campanello d'allarme è stato Szymon Janczyk, altro giornalista polacco, intervenuto durante una trasmissione del canale Meczyki: "Piotr Zielinski è arrivato in squadra con un infortunio al piede, rimediato quando era all'Inter. Tomasz Włodarczyk ha anche detto fin dall'inizio che l'assenza non era dovuta a un raffreddore o a un malanno, come nel caso di Marcel Reguła, ma piuttosto a un infortunio. Non mi sorprenderei se saltasse non solo la partita contro la Romania, ma anche quella contro la Svezia".