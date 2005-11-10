Serie C, 14ª giornata: i risultati parziali dei match delle 14:30. Union Brescia avanti
Luca Bargellini
Sono appena terminati i primi tempi dei sei match della 14ª giornata di Serie C iniziati alle 14:30.
I RISULTATI PARZIALI
Nel Girone A Union Brescia in vantaggio sul campo dell'AlbinoLeffe, il Renate è sul 2-0 contro il Desenzano e l'Arzignano Valchiampo sul 2-1 sull'Alcione Milano. Nel Girone B, invece, la Vis Pesaro è sul 3-1 contro la Pianese con Reggiana-Livorno ancora sullo 0-0. Infine il Girone C dove Casarano-Picerno vanno a riposo sull'1-1.
Di seguito il riepilogo completo del turno:
SERIE C - 14ª GIORNATA
GIRONE A
Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 1-0
55' Nessi
In corso
Albinoleffe-Union Brescia 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
39' Marras (UB)
Arzignano Valchiampo-Alcione 2-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
17' Latki (AV), 40' Mattioli (AV), 45+4' Morselli (A)
Renate-Desenzano 2-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
17' e 41' Anelli
Sabato 14 novembre
Ore 17.30 - Carpi-Giana Erminio
Ore 17.30 - Lumezzane-Trento
Domenica 15 novembre
Ore 12.30 - Novara-Lecco
Ore 17:30 - Cittadella-Folgore Caratese
Ore 17:30 - Juventus Next Gen-Treviso
Ore 17:30 - Pergolettese-Pro Vercelli
GIRONE B
Latina-Campobasso 4-0
21' Baez, 63' Castorri, 69' Plescia, 82' De Cristofaro
In corso
Reggiana-Livorno 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Vis Pesaro-Pianese 3-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
19' Fabrizi (P), 37' e 43' Konate (VP), 39' Bailo (VP)
Sabato 14 novembre
Ore 17.30 - Gubbio-Grosseto
Domenica 15 novembre
Ore 14.30 - Guidonia Montecelio-Ostiamare
Ore 14.30 - Pescara-Sambenedettese
Ore 14.30 - Spezia-Vado
Ore 17.30 - Ravenna-Forlì
Lunedì 16 novembre
Ore 20.45 - Perugia-Torres (diretta (Rai Sport)
Mercoledì 25 novembre
Ore 18.00 - Atalanta U23-Pineto
GIRONE C
In corso
Casarano-Picerno 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
24' Patierno (C), 45+2' Pugliese (P)
Sabato 14 novembre
Ore 17.30 - Bari-Foggia
Domenica 15 novembre
Ore 12.30 - Giugliano-Savoia
Ore 14.30 - Cavese-Crotone
Ore 14.30 - Potenza-Scafatese
Ore 14.30 - Salernitana-Catania
Ore 17.30 - Barletta-Altamura
Ore 17.30 - Cosenza-Casertana
Lunedì 16 novembre
Ore 20.30 - Sorrento-Monopoli
Mercoledì 26 novembre
Ore 14.30 - Audace Cerignola-Inter U23