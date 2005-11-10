Ronaldinho manda in tilt i social: "Diranno che è IA". Domani debutta col Ravenna
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Luca Bargellini
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Oggi alle 15:49Serie C
autore Luca Bargellini
14.11.2026 15:49Serie C
Il brasiliano ha pubblicato il video di uno stop al Benelli: domani l'esordio in Serie C nel derby contro il Forlì con il Ravenna di Andrea Mandorlini
Stanno facendo il giro del mondo le immagini dell'allenamento di Ronaldinho con il Ravenna di Andrea Mandorlini in vista del suo esordio in Serie C, in programma domani nel sentito derby contro il Forlì.
Così l'ex Pallone d'Oro ha deciso di accontentare i milioni di fan in tutto il mondo postando il video di un suo stop sul prato dello stadio 'Benelli' di Ravenna tramite il proprio profilo Instagram. Epica la didascalia scelta da Dinho: "Diranno che è IA".
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