“Eravamo affaticati”. La spiegazione del ko inchioda Mancini: se è così, ha sbagliato lui

“Abbiamo pagato un po’ di stanchezza per la partita con la Francia”. Roberto Mancini ha spiegato così, almeno in parte, la pesante sconfitta dell’Italia con il Belgio, costata agli azzurri l’eliminazione dalla Nations League. Una spiegazione condivisa anche da diversi giocatori del gruppo e che, però, finisce per chiamare direttamente in causa le responsabilità del commissario tecnico. Perché se davvero la Nazionale è arrivata a Bruxelles senza le energie necessarie per reggere il confronto con la squadra di Mark van Bommel, allora significa che Mancini ha sbagliato a gestire le forze a disposizione. Le partite con Francia e Belgio erano entrambe importanti, ma avevano un peso diverso: quella di San Siro valeva il prezzo del biglietto, ma era evidente che fosse quella di Bruxelles la gara determinante per la qualificazione.

Il problema delle scelte tra Francia e Belgio

Non si tratta di sostenere che l’Italia avrebbe dovuto rinunciare a battere la Francia, anche perché la vittoria di giovedì ha avuto un valore significativo e bisogna essere onesti su questo. Il punto è un altro: il commissario tecnico avrebbe dovuto programmare le due partite tenendo conto delle energie necessarie per affrontare la seconda, quella decisiva per davvero. Invece, tra Milano e Bruxelles, Mancini ha cambiato soltanto tre titolari, peraltro due dei quali per necessità: Frattesi e Cambiaghi erano indisponibili. Otto giocatori sono stati confermati, nonostante i tre giorni di distanza tra i due impegni. E già alla vigilia il ct aveva ammesso che sarebbe stato necessario valutare le condizioni di chi aveva speso molto con la Francia. Evidentemente, quelle valutazioni non sono state sufficienti.

La superiorità del Belgio è stata evidente e sarebbe sbagliato spiegare tutto con la stanchezza. Doku e compagni hanno messo in difficoltà l'Italia soprattutto negli uno con uno, sfruttando anche problemi tattici che Mancini non è riuscito a risolvere. Ma proprio per questo il riferimento alla condizione fisica lascia perplessi. La gestione delle energie è una responsabilità dell'allenatore, soprattutto quando deve preparare due partite così ravvicinate, che significa anche sapersi dare obiettivi e priorità. Dopo il vantaggio di Pio Esposito, l'Italia ha subito tre gol in undici minuti, a difesa schierata, senza riuscire a reagire. Mancini ha provato a correggere la formazione nell'intervallo, quando il risultato era già compromesso. Resta il percorso positivo compiuto dalla Nazionale negli ultimi mesi, che non può essere cancellato da una sconfitta. Ma a Bruxelles l'occasione era importante e il ct ha le sue responsabilità. Essere affaticati, da questo punto di vista, non è una scusa.