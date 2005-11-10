Italia, Mancini: "Tante cose positive in questo secondo raduno. Il ko ci farà migliorare"

Nel post partita della sfida tra Belgio e Italia, con gli azzurri usciti con un roboante 4-1 che li manda a casa dalla Nations League, il CT Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset: "Fa dispiacere perché per ciò che avevamo fatto c'era la possibilità di andare avanti. Però questa sconfitta quello che di buono avevamo fatto".

Venendo all'analisi della partita, poi, Mancini ha aggiunto: "Loro sono stati migliori di noi e hanno meritato di vincere. Tre gol in undici minuti? C'è stato un momento dopo lo 0-1 in cui abbiamo subito due gol in pochi minuti e lì siamo andati un po' in difficoltà".

Adesso l'Italia si rivedrà in campo a marzo e per Mancini è tempo di un secondo bilancio: "Da questo raduno mi porto a casa tante cose buone e questo è importante. Dalle due sconfitte contro il Belgio serve capire come migliorare e arrivare a certi tornei più preparati".