Che Krstovic! 2 gol e 2 assist in Nazionale, a Bergamo sperano che lo show continui

Tra i protagonisti di questa domenica di Nations League spicca sicuramente Nikola Krstovic. L'attaccante dell'Atalanta ha recitato la parte del leone nel match vinto per 4-1 dal Montenegro contro Cipro.

Cannoniere e non solo

Nella sfida giocata oggi e valida per il Gruppo 2 della Lega C di Nations League, Krstovic è tato schierato al centro di un tridente dal forte retrogusto di Serie A: a fianco a lui, infatti, c'erano il genoano Osmajic e l'ex Fiorentina e Inter Jovetic. L'incontro è stato un monologo del centravanti atalantino: prima ha mandato in rete Osmajic e Vukotic e poi ha completato il poker con una doppietta.

Ottimo anche con la Dea

L'exploit di Krstovic ne certifica lo straordinario inizio di stagione, in cui ha brillato anche a livello di club. Il montenegrino, infatti, è una delle poche note liete dell'Atalanta targata Maurizio Sarri: nettamente il miglior realizzatore, con 8 gol in 15 presenze tra tutte le competizioni. Un trend sotto porta che a Bergamo sperano continui anche dopo la sosta.