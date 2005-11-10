Italia, Barella: "E' l'inizio di un percorso. Mi prendo l'entusiasmo che hanno portato i giovani"

Al termine del match perso contro il Belgio, il centrocampista dell'Italia Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "Nella maggior parte dei casi, quando si perde è perché gli altri sono stati più bravi. Sono stati bravi a trovare i nostri punti deboli, hanno giocato e bene e di qualità. Se lasci giocare troppo tempo i giocatori di qualità la giocata la trovano e ti mettono in difficoltà. Questa sconfitta però non deve togliere il percorso che abbiamo fatto in Nations League perché sappiamo da dove veniamo, sappiamo che cosa abbiamo vissuto e penso che qualcosa si sia visto".

Quali sono le debolezze che ha l'Italia in questo momento?

"Non è dall'oggi al domani che si ritrova al 100% la fiducia e quella mentalità che abbiamo avuto con il mister quando abbiamo vinto l'Europeo. Anche in quegli anni si è creato in un po' di tempo. E' stato più 'facile' in quell'occasione però penso che il tempo sia la cosa che ci serva in questo momento. Questo era un girone difficile, si potevano fare brutte figure e perdere determinante partite che invece non abbiamo perso e addirittura abbiamo vinto. Io mi prendo quello. Mi prendo l'entusiasmo che hanno portato i ragazzi, noi senatori ci sentiamo meglio di prima ed è merito del mister, dei nuovi e nostro che dopo determinate cadute cerchiamo sempre di rialzarci".

La luce in fondo al tunnel si vede.

"Io penso di sì. Questo girone era difficile e abbiamo fatto alcune partite in cui potevamo fare meglio. E' l'inizio di un percorso, avevamo di tempo per ritrovarci. Non è dall'oggi al domani che si crea una squadra e un gruppo. Il mister l'ha dimostrato nella passata gestione e noi dobbiamo seguirlo mettendoci del nostro".