Italia, Kayode: "Bellissimo gruppo ma meritavamo di chiudere in un modo diverso"

Al termine del match perso per 4-1 contro il Belgio, il difensore dell'Italia Michael Kayode ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "E' un peccato per il percorso che abbiamo fatto. C'è tanto rammarico perché in poco tempo si era creato un bellissimo gruppo. Per me e per tutti gli altri giovani che sono qui c'è tanto da imparare. Penso che sotto sotto ci meritavamo di concludere meglio".

Troppo forte il Belgio?

"Non penso questo. Sapevamo che eravamo in un girone difficile con tutte squadre forti. Eravamo andati in vantaggio giocando benissimo, sul loro primo gol siamo stati sfortunati e poi magari è mancata quella reazione. Però si impara sempre".

I tre gol in undici minuti sono stati una bella botta.

"Non è facile nemmeno quando subisci un gol. Poi quando li incassi così subito non è facile reagire. Ma quando siamo entrati nel secondo tempo abbiamo dato il massimo".