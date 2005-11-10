Milan, per Endrick pronti 60 milioni più bonus e recompra al Real Madrid, ma Mourinho fa muro
Niccolò Righi
Quando José Mourinho dice no, difficilmente c’è un’offerta capace di fargli cambiare idea. Il tecnico considera Endrick una pedina importante per il futuro del Real Madrid e non intende privarsene, né a gennaio né a titolo definitivo. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport, sottolineando come il Milan, dal canto suo, abbia messo sul piatto una proposta da 60 milioni di euro, potenzialmente incrementabili fino a 70, con una clausola di recompra da 80 milioni a favore dei Blancos. Una formula ambiziosa, pensata per convincere Florentino Perez, ma che deve fare i conti con la ferma opposizione dell’allenatore portoghese.
Yormark e Roc Nation: la carta rossonera
Il Milan, tuttavia, non sembra intenzionato ad arrendersi e potrebbe giocarsi una carta importante anche fuori dal campo. Si tratta di Brett Yormark, nuovo CEO di Milan Sports & Entertainment, la holding di RedBird, nonché fratello gemello di Michael Yormark, presidente e top manager di Roc Nation Sports International, l’agenzia che cura gli interessi di Endrick. Un intreccio familiare e professionale che potrebbe agevolare i contatti. A questo si aggiungono i rapporti già consolidati tra Gerry Cardinale e Roc Nation, un possibile canale privilegiato nella trattativa.
Il vero ostacolo resta Mou
Resta però da superare il nodo principale: la volontà di Mourinho. Il tecnico considera Endrick un investimento tecnico sul quale costruire il futuro e non sembra disposto a fare concessioni. Anche la Roma segue con interesse la situazione, valutando un eventuale prestito.