È difficile dare un voto a Massimiliano Allegri dopo una sessione di mercato come quella estiva. Perché il Napoli, sul mercato, ha speso solamente 10,3 milioni di euro per acquisti a titolo definitivo, di cui ben nove per Costantino Favasuli. Il difensore era di proprietà della Fiorentina ma è stato acquisito per 3 milioni di euro più 6 per l'obbligo di riscatto.

Il resto

Se è vero che i vari Hojlund, Lucca, Alisson Santos e compagnia sono stati pagati nel bilancio 2025-26 per rispettivamente 44, 35,9 e 20,3 milioni, vanno aggiunti anche i 30 per Beukema, i 27 per Noa Lang e gli oltre 21 per Milinkovic Savic. Il problema è che sembrava potesse bastare, anche se già Antonio Conte aveva fatto i salti mortali per mantenere la squadra competitiva nella scorsa annata. L'altro 1,3 milione pagato è probabilmente diviso fra Esposito, preso dal Sorrento, e Dinis Rodrigues, che arriva dal Sion. Un po' poco per rimanere al top.

Tre milioni per Badiashile

Poi c'è il prestito oneroso del difensore francese del Chelsea, Benoit Badiashile, costato appunto tre milioni. Finora non è stato un grande fattore, sia perché ha giocato poco sia perché è rimasto spesso ai box per infortunio. Qualcosa andrà investito a gennaio per aggiustare il tiro, ma sembra che De Laurentiis non sia molto intenzionato a investire ancora.