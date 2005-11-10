L’infortunio alla caviglia di Raimondo sembra meno grave del previsto e il Frosinone potrebbe recuperare Raimondo molto prima rispetto alle ipotesi iniziali dopo lo stop nel match con il Torino. Ieri sera al Gran Galà del Calcio ad Arezzo lo stesso giocatore ha fatto sapere di poter rientrare nel giro di un paio di settimane, mostrandosi molto fiducioso sulle sue condizioni fisiche.

In campo già contro l’Inter il 5 dicembre?

La riabilitazione procede bene e le sensazioni giorno dopo giorno sono progressivamente più positive. Realisticamente parlando, vista l’importanza della sua presenza anche per il prosieguo della stagione (nella quale ha già segnato 8 gol al suo primo anno di serie A) non si rischierà nulla. Per cui è molto probabile che Raimondo possa essere disponibile per il big match contro l’Inter in programma il 5 dicembre allo Stirpe alle 18:30. Per quanto riguarda il suo futuro a oggi non ci sono novità. La Juventus è fortemente interessata (come del resto a Palmisani) ma l’attaccante a fine stagione rientrerà alla base, a Bologna e poi sarà il club rossoblù a decidere il suo futuro.

Kvernadze, la Roma mantiene alto il pressing

Intanto, nonostante non ci siano stati contatti ufficiali, la Roma mantiene forte l’interesse su Kvernadze. Il giocatore infatti piace molto a Gian Piero Gasperini. L’esterno georgiano, che si ispira a Kvaratskhelia,

ha una clausola rescissoria valida a luglio fissata a 4 milioni di euro. L’obiettivo del Frosinone è sistemare a breve il contratto in scadenza 30 giugno 2028 prima del mercato invernale anche per dare un segnale forte a chi lo sta iniziando a cercare con insistenza.