Milan, per Estupinan confermato il risentimento di basso grado al legamento collaterale. Le ultime

Arrivano conferme sull'infortunio occorso a Pervis Estupinan mentre era impegnato con la Nazionale dell'Ecuador. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb l'esterno del Milan ha accusato un risentimento di basso grado del legamento collaterale mediale (LCM) del ginocchio sinistro. Il giocatore verrà comunque valutato al rientro a Milanello e solo successivamente verrà stabilita la prognosi definitiva e i relativi tempi di recupero.

Il comunicato della Federazione ecuadoriana

"La valutazione medica e i successivi esami strumentali hanno evidenziato una diagnosi di distorsione al ginocchio con interessamento capsulo-legamentoso interno. Il quadro clinico e i risultati degli accertamenti sono già stati trasmessi allo staff medico dell'AC Milan per garantire la continuità del percorso terapeutico e di recupero. Auguriamo a Pervis una pronta guarigione".