Ecuador, Estupinan si ferma per un trauma al ginocchio: il comunicato della federazione

Pervis Estupiñán ha riportato un trauma al ginocchio durante l'incontro disputato contro il Giappone. Questo il comunicato della federazione ecuadoriana al riguardo: "La valutazione medica e i successivi esami strumentali hanno evidenziato una diagnosi di distorsione al ginocchio con interessamento capsulo-legamentoso interno. Il quadro clinico e i risultati degli accertamenti sono già stati trasmessi allo staff medico dell'AC Milan per garantire la continuità del percorso terapeutico e di recupero. Auguriamo a Pervis una pronta guarigione".