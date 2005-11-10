Ecuador, Estupinan si ferma per un trauma al ginocchio: il comunicato della federazione
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Simone Lorini
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05.10.2026 15:12Serie A
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Pervis Estupiñán ha riportato un trauma al ginocchio durante l'incontro disputato contro il Giappone. Questo il comunicato della federazione ecuadoriana al riguardo: "La valutazione medica e i successivi esami strumentali hanno evidenziato una diagnosi di distorsione al ginocchio con interessamento capsulo-legamentoso interno. Il quadro clinico e i risultati degli accertamenti sono già stati trasmessi allo staff medico dell'AC Milan per garantire la continuità del percorso terapeutico e di recupero. Auguriamo a Pervis una pronta guarigione".
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