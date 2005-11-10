È dura senza Messi, Scaloni: "Non chiedete ai giovani di mettersi sulle spalle l'Argentina"

Finisce male e in un contesto triste la prima uscita dell’Argentina dopo l’addio alla nazionale da parte di Leo Messi. La Seleccion perde in amichevole contro l’Uruguay di Diego Forlan, che si impone per 2-1 in una Bombonera mai cosi semivuota. Decide un gol di Maxi Araujo dopo l'autorete di Leonardo Balerdi ad inizio secondo tempo, di Julian Alvarez iil gol argentino.

Scaloni chiede pazienza

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, dopo la gara ha chiesto calma per l'inserimento dei giovani nell'era post Messi. Il selezionatore ha notato "buoni momenti della squadra, soprattutto nel secondo tempo", aggiungendo: "Logicamente, ci sono cose da correggere. Sapevamo che sarebbe stato un avversario difficile. È quello che tocca: continuare a lavorare".

Riferendosi ai nuovi convocati, ha spiegato che non bisogna caricarli di eccessive pressioni: "Sono ragazzi giovani, che daranno molto. Non possiamo pretendere che si mettano la squadra sulle spalle. È difficile, soprattutto contro un grande rivale".

Scaloni ha poi precisato di voler dare continuità al gruppo evitando stravolgimenti continui: "Non è nemmeno il piano che la squadra si sfaldi continuamente. Vogliamo dare un po' di solidità a questi ragazzi. Questi giocatori hanno bisogno di giocare con calma. Sappiamo già che i fuoriclasse non ci sono e quelli che rimangono sappiamo che sono bravi". Pur dispiaciuto per la mancata ricompensa finale, l'allenatore si è detto soddisfatto della reazione dopo il doppio svantaggio, difendendo anche il portiere Rulli: "Gero è una garanzia. Non ha avuto niente a che fare con i gol. Siamo contenti di lui". In vista del prossimo impegno contro il Costa Rica, ha infine annunciato novità di formazione: "Martedì faremo alcuni cambiamenti. Alcuni possono rigiocare, mi sembra giusto".