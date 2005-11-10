Ora è il momento di farsi sentire anche in Europa. L'Inter aspetta il Bruges a San Siro

San Siro si è svuotato con il sorriso, con una vittoria che serviva ad avanzare in campionato. Il 3-0 al Parma ha lasciato in eredità una serata tranquilla, di quelle in cui l’Inter riesce a fare la partita, trovare i gol e accompagnare il risultato fino al fischio finale senza dover rincorrere fantasmi. Ma il calcio non lascia molto tempo per fermarsi a guardare indietro. Archiviati gli applausi lo sguardo torna subito oltre i confini italiani, dove ad aspettare i nerazzurri c’è il Club Brugge. Domani sera, ancora al Meazza, l’atmosfera sarà diversa. Non ci sarà soltanto da confermare quanto di buono mostrato in Serie A, ma anche da cominciare a dare un senso al cammino europeo. Perché certe vittorie aiutano a ritrovare fiducia, ma è in Champions League che l’Inter è chiamata a misurare le proprie ambizioni.

Oltre Madrid

In Europa, infatti, c’è qualcosa da sistemare. L’esordio contro il Real Madrid si è chiuso con una sconfitta per 2-1, un risultato che ha lasciato l’Inter a mani vuote nonostante una prestazione nella quale non sono mancate le occasioni per fare meglio. È ancora presto per trarre conclusioni, ma la sensazione è che quest’anno ci si aspetti qualcosa in più dai nerazzurri nella competizione più importante. La squadra ha esperienza, conosce il peso delle notti europee e sa cosa significa arrivare fino in fondo. Proprio per questo, l’obiettivo non può essere soltanto superare la fase campionato: serve ritrovare continuità anche contro avversari di livello internazionale e dimostrare di poter competere senza timori. La sconfitta di Madrid non compromette il cammino, ma rende importante cominciare a raccogliere punti.

Ora il Bruges

Il Bruges, dal canto suo, non è una squadra da sottovalutare. I campioni del Belgio hanno perso 3-2 contro l’Aston Villa nella prima giornata, mostrando qualità offensive ma anche qualche fragilità quando gli avversari riescono ad attaccare gli spazi. L’Inter dovrà ripartire dall’intensità vista contro il Parma, cercando di imporre il proprio gioco senza concedere troppo alle ripartenze belghe. Davanti al pubblico di San Siro, l’occasione è quella di conquistare i primi punti europei e dare una prima risposta alle aspettative. La vittoria in campionato ha restituito fiducia, ma la Champions è un’altra storia, qui il margine per distrarsi è minimo e ogni partita può pesare sul percorso finale. Contro il Bruges serviranno concretezza, attenzione e la capacità di trasformare una buona serata in Serie A in un passo avanti anche in Europa.