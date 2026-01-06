Ferguson segna, Gasperini ironico con il 4° uomo: "È tutto ok?"
La Roma non ha ancora dimenticato le forti polemiche arbitrali che hanno seguito la sfida persa a Bergamo contro l'Atalanta. Come svelato da Dazn dopo la rete dell'1-0 siglata da Evan Ferguson contro il Lecce il tecnico Gian Piero Gasperini ha dapprima esultato per poi chiedere scherzosamente al 4° uomo: "È tutto ok?". L'allenatore insomma temeva interventi dalla squadra arbitrale per annullare la rete.
