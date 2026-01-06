Ferguson stappa, Falcone gli nega la doppietta: Roma avanti 1-0 sul Lecce al 45'
Termina la prima frazione di gioco allo stadio Via del Mare. La Roma conduce con merito per 0-1 grazie alla rete siglata da un ritrovato Evan Ferguson al 14', sull'imbucata di Paulo Dybala. I giallorossi di Gasperini sembrano abbastanza in controllo della gara, anche se la squadra di Di Francesco, pur senza rendersi mai davvero pericolosa, è riuscita fino a qui a rimanere quantomeno in partita. Decisivo Falcone ancora su Ferguson nei minuti finali.
Ferguson colpisce subito
La Roma si presenta con Cristante e Dybala a supporto di Ferguson. I giallorossi di Gasperini approcciano bene la gara e al 14' passano già in vantaggio alla prima occasione. Dybala fa filtrare per Ferguson, che è bravo a girarsi in un fazzoletto di terreno ed a battere Falcone. La Roma cerca di fare la partita, il Lecce però chiude bene gli spazi dopo la rete subita.
Roma in controllo
La trama del match è chiara: la Roma staziona nella metà campo avversaria, con la squadra di Di Francesco che prova - senza grandi risultati - a colpire in ripartenza. Cristante pesca l'inserimento di El Shaarawy, che però è anticipato all'ultimo da Veiga. Al 38' Pisilli raddoppia su un lancio dalle retrovie, ma partendo da una posizione di fuorigioco. Al 42' decisivo Falcone con una deviazione di piede su Ferguson.