FIGC, le candidature le valuterà la segreteria generale. Galliani soddisfatto a prescindere dal TFN

In attesa di conoscere l’esito del ricorso proposto davanti al TFN, trattato questa mattina, da parte di Adriano Galliani arriva totale soddisfazione in merito a un risultato già raggiunto a prescindere dal verdetto: “L’avvocato Filippo Lattanzi è pienamente soddisfatto dell'esito della iniziativa intrapresa innanzi al Tribunale Federale, la cui udienza si è tenuta nella mattinata di oggi.

Attraverso la presentazione del ricorso è stato realizzato l'effetto di ripristinare la legalità sostanziale delle operazioni elettorali, restituendo al Segretario Generale della F.I.G.C. il potere di valutare l'ammissibilità delle candidature. L'obiettivo perseguito con il ricorso era infatti di evitare che un organismo non contemplato dalle norme federali esercitasse un ruolo attivo nella delicata fase di verifica dei requisiti dei candidati. Il rispetto delle norme sulle quali regge il sistema federale era l'interesse del Senatore Adriano Galliani. Questo interesse si è pienamente realizzato perché sarà l'organismo statutario competente, e non altri soggetti non contemplati, a decidere sull'ammissibilità delle candidature”.

Delle candidature si occuperà il segretario generale

Sostanzialmente, nell’udienza di oggi entrambe le parti hanno convenuto che la nuova commissione non ha competenza a decidere sull’ammissione delle candidature di Galliani e Malagò. Sembrava così, alla sua nomina, ma in realtà già negli scorsi giorni la FIGC ha chiarito che si tratterebbe di un organo soltanto ausiliare rispetto alla segreteria generale guidata da Marco Brunelli, che entro domani dovrà licenziare le due candidature. Sullo sfondo, il tema della doppia firma del Genoa: se fossero entrambe annullate, Malagò non potrebbe candidarsi alla presidenza della FIGC.