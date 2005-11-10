La rottura tra Beppe Marotta e Giovanni Malagò, fino a pochi mesi fa alleati nella corsa del secondo alla presidenza della Figc, ha tante spiegazioni, ma anche una meno prevedibile. Tra le questioni che avrebbero contribuito ad allontanare il presidente dell'Inter dall'ex numero uno del Coni, secondo quanto riferito dal Il Fatto Quotidiano, ci sarebbe infatti il caso di Pietro Leonardi, ex amministratore delegato del Parma radiato nel 2016 per le vicende legate al fallimento del club emiliano, molto vicino a Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma.

Leonardi chiede la grazia alla Figc: la pratica è congelata

Il punto di partenza è la richiesta di grazia presentata da Leonardi, che vorrebbe tornare a operare nel mondo del calcio dopo la radiazione. Sul fronte penale, la Cassazione ha disposto un nuovo giudizio in appello su alcune contestazioni relative al fallimento del Parma, mentre è rimasta definitiva la condanna per la distrazione del marchio. Un quadro giudiziario che ha spinto l'ex dirigente a tentare la strada della riabilitazione sportiva. La decisione spetta al presidente della Figc, nell'ambito di una procedura che prevede anche il parere del Collegio di Garanzia del Coni. La pratica sarebbe già stata istruita, prima di essere congelata in seguito alla crisi dei vertici federali. L'alternativa per Leonardi sarebbe stata quella di attendere un'eventuale revisione del processo sportivo, ma la richiesta di grazia rappresenta una soluzione potenzialmente più immediata.

Il rapporto con Gasperini e le tensioni tra Marotta e Malagò

A rendere la vicenda particolarmente delicata sono soprattutto i rapporti personali e professionali. Leonardi e Gasperini si conoscono da circa trent'anni, dai tempi della Juventus e del settore giovanile bianconero. Un legame che si sarebbe ulteriormente consolidato dopo l'arrivo dell'allenatore alla Roma, tanto che l'ex dirigente del Parma viene considerato una figura vicina al tecnico, pur senza ricoprire incarichi ufficiali nella società giallorossa. Attorno al suo nome sono circolate anche indiscrezioni su un possibile coinvolgimento in alcune operazioni di mercato della Roma, compresi gli acquisti di Malen e Wesley. Si tratta però di ricostruzioni che non provano un ruolo effettivo nelle trattative. Resta il risvolto politico. Marotta, inizialmente sostenitore di Malagò, si è successivamente schierato con Adriano Galliani, contribuendo alla divisione della Serie A in vista delle elezioni federali del 14 dicembre. Secondo il giornale proprio il caso Leonardi, anche per i rapporti con l'ambiente romanista, possa aver rappresentato un ulteriore elemento di frizione, perché Marotta - che segue la vicenda in qualità di presidente dell'Adise, l'associazione dei direttori sportivi, molto rigorosa sul rispetto delle regole - ritiene che con Malagò la grazia sarebbe probabile. Dalla Federazione arriva però una smentita rispetto a eventuali contatti con il commissario straordinario sulla questione.