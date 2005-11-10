Tegola per il PSG: Doué si è rotto il crociato, si opera. Salterà la Roma in Champions
Yvonne Alessandro
Le preoccupazioni e i timori sono confermati. Il Paris Saint-Germain ha ufficializzato il peggio: Désiré Doué è rimasto vittima della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante l'incontro contro il Nizza ieri pomeriggio, match valido per l'11ª giornata di Ligue 1.
Il comunicato medico
"Vittima di una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la partita di Ligue 1 di questo sabato contro l'OGC Nizza, Désiré Doué sarà sottoposto a un intervento chirurgico entro la fine del mese", ha precisato il PSG dopo aver preso visione dei risultati della risonanza magnetica sostenuta dal giocatore questa domenica mattina.
Ci risiamo
Prima Khvicha Kvaratskhelia, adesso Doue. Una nuova tegola per Luis Enrique, che dovrà ricostruire il suo undici titolare senza due pesi massimi dell'attacco, a tre giorni dalla sfida interna contro la Roma in Champions League. L'assenza dell'esterno d'attacco francese e quella dell'asso georgiano - anche lui ko per infortunio grave al crociato del ginocchio destro - non possono che essere notizie positive per Gian Piero Gasperini.